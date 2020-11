Procès Daval : Le verdict attendu en fin de journée

Posted by La Rédaction on. Updated:

Après six jours de procès, le dénouement est proche pour Jonathann Daval. Après les plaidoiries des parties civiles et de la défense, les juges et jurys vont se retirer pour déterminer la peine. Jugé pour meurtre sur conjoint, l’avocat général a demandé la perpétuité.

En six jours de procès, experts et témoins se sont enchaînés au tribunal de grande instance de Vesoul. Jonathann Daval est dans le box des accusés. Plus loin dans la salle, son ancienne belle-famille, la famille d’Alexia Daval attend qu’il dise la vérité.

Jonathann est accusé d’avoir tué Alexia Daval, sa femme, puis d’avoir calciné son cadavre le 28 octobre 2017. L’accusé a reconnu les faits et a défendu la version d’un crime au cours d’une dispute conjugale.

Pour la défense, Jonathann Daval n’aurait plus accepté les humiliations et brimades de sa femme. C’était ce soir là, la dispute de trop. Jonathann n’a plus supporté ses dires et a voulu « la faire taire ». Ce n’est qu’après son geste qu’il a commencé à élaborer un plan pour essayer de maquiller son crime. Il a emmené le corps de sa femme dans la forêt et a essayé de le bruler. Ainsi, il a mis en route son plan : Alexia est partie faire un jogging et n’est jamais revenue. S’enchaînent alors les interventions médiatiques, les larmes coulées devant la France entière puis sa garde à vue où il avoue enfin le meurtre.

Pour les parties civiles, Jonathann n’a pas tout dit. Tout au long de la semaine, la famille a témoigné pour essayer de faire craquer l’accusé. Isabelle Fouillot, la mère d’Alexia, a même pu s’adresser directement à lui ce vendredi. Mais rien n’y fait, l’accusé maintient sa version. Les parties civiles ne sont pas satisfaites de son explication du crime.

Jonathann Daval plaide bien l’homicide volontaire dans ce procès, il a reconnu avoir tué sa femme. L’accusation, portée par l’avocat général, a demandé la perpétuité. Le verdict devrait tomber cette après-midi, ou au plus tard dans la soirée, a annoncé le président de la cour d’assise.

Par Emilie Autin