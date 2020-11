Decathlon décide de retirer ses publicités de la chaîne CNews

Posted by Jérémy R. on. Updated:

L’enseigne de sport a publié un Tweet ce vendredi 20 novembre, expliquant avoir volontairement retiré ses publicités de la chaîne d’information, sans donner plus de précisions.

Depuis quelques heures, l’enseigne Decathlon fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Et ceci après l’annonce par l’entreprise française de grande distribution de sport et de loisirs, d’avoir retiré ses publicités sur la chaîne d’information CNews.

Si l’enseigne n’a pas précisé les motifs qui ont conduit au retrait de son contenu publicitaire sur la chaîne, c’est le site Sleeping Giants qui a fait savoir que Decathlon retirait « ses pubs de CNews pour Noël » parce « l’orientation délétère de CNews ne peut plus être ignorée. » précisant que « de plus en plus de marques ne veulent plus financer la propagation de ces discours. »

Sleeping Giants qui lutte contre les discours de haine ajoute que l’enseinge pourrait même songer à supprimer l’ensemble de ses publicités pour l’année 2021 sur la chaîne d’information.

🥁 @Decathlon retire ses pubs de CNews pour Noël et songe à le faire aussi pour tout 2021 !

🔹Parce que l'orientation délétère de CNews ne peut plus être ignorée

🔹Parce que de plus en plus de marques ne veulent plus financer la propagation de ces discours



Merci, Decathlon !✊💕 pic.twitter.com/uvQDpBiOQL — Sleeping Giants FR (@slpng_giants_fr) November 19, 2020

De son côté, Decathlon qui ne s’est pas exprimé d’avantage sur le sujet, avait simplement répondu à un tweet d’un internaute qui interrogeait la marque sur cette annonce de boycott. «En effet nous avons retiré nos publicités de CNEWS en cette fin d’année » s’était contentée de répondre l’enseigne sans rentrer dans le détail du sujet ni pour confirmer si cela avait un rapport avec la volonté de lutter contre les discours de la chaîne de la part de certains intervenants et chroniqueurs.

Bonjour,

En effet nous avons retiré nos publicités de CNEWS en cette fin d'année.

Bonne fin de journée,

Yann — Decathlon (@Decathlon) November 20, 2020

Dernièrement, ce sont les propos du polémiste et chroniqueur Eric Zemmour tenus sur CNews qui avaient fait l’objet d’une enquête par le parquet de Paris pour « provocation à la haine raciale » et « injures publiques à caractère raciste » comme le souligne FranceInfo. Ce dernier qui avait qualifié les mineurs isolés étrangers de « voleurs » « assassins » « violeurs » sur la chaîne d’information.

Après que l’enseigne ait annoncé retirer ses publicités sur CNews, celle-ci a fait l’objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux de la part de plusieurs membres de la classe politique.

LIRE AUSSI – Essonne : Un policier oublie son arme de service au Décathlon de Brétigny-sur-Orge

« Vous n’avez pas honte @Decathlon ? Entreprise partisane et sectaire, c’est ça vos valeurs ? Elles sont en contradictions avec celles du sport et les miennes. je regarde #Cnews mais je quitte #Decathlon ! » a fait savoir l’ancienne ministre des Républicains, Nadine Morano.

« Décathlon et son interprétation des libertés. Ce même Décathlon qui défendait le hijab et le burkini. » a de son côté déclaré Valérie Boyer, la Sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, en référence avec une précédente polémique de l’enseigne qui avait annoncé vouloir commercialiser des Hijab de course en 2019 avant de se rétracter quelques jours plus tard.

Vous n’avez pas honte @Decathlon ? Entreprise partisane et sectaire, c’est ça vos valeurs ? Elles sont en contradictions avec celles du sport et les miennes. je regarde #Cnews mais je quitte #Decathlon ! https://t.co/Y2SPUNfsoI — Nadine Morano (@nadine__morano) November 21, 2020

Décathlon et son interprétation des libertés. Ce même Décathlon qui défendait le hijab et le burkinihttps://t.co/vTwjsEGgMx — Valérie Boyer (@valerieboyer13) November 21, 2020

Plusieurs internautes soutiennent la marque, la haine n’ayant pas sa place dans notre société, comme le soulignent nombreux d’entre eux.

J’irai chez #Decathlon et je boycott #Cnews, le racisme et l’islamophobie ne font pas partie de nos valeurs à nous https://t.co/YQUY84Rrft — Tass 🌹 (@tasspv) November 21, 2020

Par Jérémy Renard