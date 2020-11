Covid-19 : 1 000 visons abattus dans un élevage français

Posted by La Rédaction on

Les ministères de l’Agriculture, de Santé et de la Transition écologique ont

ordonné par arrêté l’abatage de 1000 visons positifs au covid-19 contaminés

par l’homme.

Après le Danemark, la Suède ou encore les Pays-Bas, c’est au tour de la France de constater la contamination des visons par le covid-19 dans un élevage d’Eure-et-Loir. Les petites bêtes à fourrure ont été contaminé par l’homme et

peuvent le retransmettre.

Sur les quatre élevages d’Eure-et-Loir, un n’est pas touché mais « des analyses

sont en cours dans les deux derniers », ont indiqué les ministères dans un

communiqué. Des mesures de surveillance et de sécurité renforcés avaient

pourtant été mis en place dès mai mais ne sont pourtant pas parvenus à

empêcher la contamination des animaux. Selon Le Point, le vison est la seule espèce connue à être contaminé par l’Homme et pouvant le contaminé en retour.

Un arrêt de l’élevage de visons prévu pour 2025 en France

Les conditions d’élevage de visons sont dénoncées par les associations de

protection animal : les animaux sont enfermés dans des petites cages et ont

peu de place pour se déplacer. Selon le Monde, la ministre Barbara Pompili

avait annoncé, le 29 septembre 2020, la fin des élevages d’animaux pour la

fourrure en 2025.

Plusieurs associations de défense animalière demandent la fermeture des des élevages de visons

Des associations comme la fondation Brigitte-Bardot et One Voice ont réagi au

communiqué gouvernemental en demandant d’accélérer l’interdiction de ses

élevages. PETA appelle le gouvernement à agir au plus vite pour ordonner la fermeture immédiate des quatre derniers élevages de visons encore en activité en France. Ces exploitations cruelles et dangereuses mettent notre pays à risque de devenir, à son tour, le théâtre d’une mutation du virus.

Par Anna David