Immortals Fenyx Rising : Zoom sur le nouvel open-world mythologique d’Ubisoft

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Ce lundi 23 novembre, Ubisoft a donné de nouvelles informations sur son prochain titre intitulé Immortals Fenyx Rising. On fait le point :

Après le succès de son dernier titre Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft s’apprête à dévoiler un jeu tout aussi jouissif, tant sur l’aspect graphique que sur son gameplay.

Ce nouvel open-world du nom d’Immortals Fenyx Rising s’annonce très prometteur après la diffusion d’une toute nouvelle bande annonce officielle. Une nouvelle aventure semée d’embuches sur le thème de la mythologie vous attend dans cette nouvelle licence d’Ubisoft. Le jeu doté de trois extensions, proposera aux joueurs une immersion dans le monde des dieux dans laquelle vous y incarnerez le personnage de Fenyx.

Votre aventure débutera par l’exploration d’Olympe, la demeure des dieux où de nombreux défis à relever vous y attendent. Des défis qui changeront le destin de votre personnage au fur et à mesure de votre progression. Le jeu qui se rapproche fortement d’un Zelda: Breath of the Wild, vous permettra d’escalader, de courir, de nager ou encore de voler à travers différentes zones de ce gigantesque open-world.

Votre personnage sera doté de compétences et sera customisable à souhait afin de devenir de plus en plus puissants pour faire face à vos ennemis. Pour ce nouveau titre d’Ubisoft, c’est Lionnel Astier, connu pour son rôle de Léodagan dans la série Kaamelott de M6, qui a été choisi pour doubler la voix de Zeus en français. Le jeu qui est destiné aux jeunes enfants, est bourré de blagues tout au long de votre aventure.

Immortals Fenyx Rising dont la sortie est prévue pour le 03 déc. 2020 sur multi supports, s’annonce très prometteur.

