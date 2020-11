Objets publicitaires : comment bien choisir ses goodies ?

Posted by La Rédaction on

Cette année, vous voulez offrir des objets publicitaires pertinents ? Découvrez dans cet article, des conseils pour choisir au mieux vos goodies !

La communication par l’objet est très utilisée par les entreprises dans leur stratégie marketing. Et s’il en est ainsi, c’est bien parce que l’usage des objets publicitaires leur permet de renforcer leur image de marque, d’accroître leur notoriété et de fidéliser leurs clients et partenaires. Et tout cela, à moindre coût ! Mais pour que cette stratégie fonctionne réellement, il est primordial de bien choisir ses goodies d’entreprise. Découvrez dans la suite, comment bien s’y prendre !

Quels sont les critères à considérer pour bien choisir ses goodies ?

Avant de faire un quelconque achat, il est essentiel de déterminer le prestataire à contacter. Et s’il est possible d’acheter vos cadeaux promotionnels dans le commerce, il est fortement conseillé de les commander sur Internet. Les boutiques en ligne offrent un large choix d’objets publicitaires et des prix assez compétitifs.

En outre, il est indispensable d’opter pour des cadeaux d’entreprise utiles au quotidien. C’est en raison de leur utilité et de leur facilité d’usage qu’ils seront conservés. Mais pour qu’ils puissent réellement jouer leur rôle publicitaire, ils doivent être personnalisés. C’est la personnalisation qui sera vecteur de visibilité pour votre entreprise.

Votre choix doit aussi prendre en compte votre budget. En général, le prix varie selon le type et le nombre d’objets publicitaires que vous souhaitez acheter. Toutefois, un petit budget ne doit pas être une excuse pour choisir des produits de basse qualité. Il existe des sites offrant un bon rapport qualité/prix.

Quels objets publicitaires faut-il acheter ?

Les goodies d’entreprise se déclinent en plusieurs variétés. Les plus connus sont les fournitures de bureau personnalisés. Ils ont l’avantage d’être pour la plupart, d’une grande utilité et très peu coûteux. On distingue par exemple, les calendriers, les stylos, les tapis de souris, les agendas, blocs notes et post-it, etc.

Par ailleurs, les cadeaux d’affaire High-Tech sont également aujourd’hui très prisés. La distribution de ces objets publicitaires personnalisés donne à votre entreprise, une image dynamique et moderne. Ce sont notamment, les clés USB, chargeurs, supports pour Smartphone, montres connectées, tablettes, casques audio, écouteurs Bluetooth, etc. (plus de détails ici).

Les cadeaux d’entreprise écologiques sont également de plus en plus plébiscités. Ils vous permettent de montrer que votre marque est sensible au développement durable. Il peut s’agir de plantes, graines et de produits fabriqués en matières naturelles ou recyclables comme le bois. Vous pouvez ainsi offrir des stylos en papier recyclé, crayons à planter, sacs biodégradables, coffrets cadeaux bio, calculatrices solaires, etc.

Démarquez-vous avec des cadeaux d’entreprise originaux !

Les objets publicitaires ont pour effet d’accroître votre visibilité. Mais pour véritablement marquer les esprits et vous démarquer de la concurrence, la stratégie gagnante est d’opter pour des produits originaux. Ce sont des goodies d’entreprise plus rares, parfois haut de gamme et dont le design est assez attractif.

Pour choisir des cadeaux promotionnels pertinents et originaux, ciblez des articles à usage classique, mais ayant une forme originale. Remplacez les classiques carnets à couverture en polyuréthane par des carnets en bambou ou en liège. Optez pour le stylo en forme de rouge à lèvres ou le surligneur en forme de vernis à ongles. Choisissez des objets publicitaires originaux et pertinents comme la clé USB en bois, le powerbank en porte clé, le sac à dos glacière.

Pour rester dans cet esprit d’originalité et d’utilité, pourquoi ne pas offrir comme cadeaux d’entreprises, des masques et du gel hydro-alcoolique marqués du logo de votre entreprise ?