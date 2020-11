Reconfinement. Parc Astérix, Disney, Puy-du-fou, Futuroscope… Quand pourrons-nous de nouveau fouler les parcs d’attractions ?

Posted by La Rédaction on. Updated:

Après les dernières annonces sur la sortie progressive du confinement, les parcs d’attraction ont du changer leurs plans.

Certains espéraient finir l’année 2020 ouvert, mais ça ne sera pas le cas. Panorama des principaux parcs d’attraction français et de leur réouverture.

Le Puy du Fou met ses spectacles en suspend

Le parc à thème élu meilleur parc du monde espère retrouver ces visiteurs dès le 3 avril 2021. Fermé depuis le 29 octobre au soir, le parc n’aura pas de spectateurs pendant les fêtes. Dans un communiqué publié sur son site, la direction fait savoir : « Suite aux annonces du Président de la République, le Puy du Fou referme les portes de la saison 2020 dès ce soir, jeudi 29 octobre. Toutes les personnes concernées par cette fermeture anticipée seront contactées prochainement par nos équipes. Nous espérons vous retrouver dès le 3 avril 2021 pour de nouvelles aventures. D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches. »

Disneyland Paris ne pourra pas célébrer la magie de noël

Pour les deux parcs du géant américain, la sentence est rude. Disneyland avait fait entrevoir la possibilité de profiter de sa magie au moment des fêtes, mais les nouvelles annonces annulent cette opportunité. Les parcs et hôtels Disney resteront fermés jusqu’au 12 février prochain.

« Nous espérions pouvoir ouvrir Disneyland Paris pendant les vacances de Noël, du 19 décembre au 3 janvier prochains. Malheureusement les dernières annonces du gouvernement ne nous le permettent pas. Par conséquent, nos Parcs et Hôtels resteront fermés jusqu’au 12 février. Nous sommes impatients de pouvoir vous accueillir à nouveau lors de notre réouverture. Si vous avez réservé pendant les périodes de fermeture, vous trouverez la mise à jour de nos conditions commerciales ici. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre compréhension durant cette période difficile. » explique l’entreprise américaine.

Pour le parc favori des Gaulois, une date de réouverture a été annoncée au 3 avril 2021. « En raison des mesures de confinement prises par les pouvoirs publics, le Parc Astérix restera fermé à Noël. Rendez-vous au Printemps pour la réouverture du Parc le samedi 3 avril 2021. » fait savoir le parc.

Nigloland

Tout comme le parc gaulois, le parc d’attractions Nigloland situé à Dolancourt dans le département français de l’Aube, annonce une réouverture de ses portes pour le samedi 3 avril 2021.

Vulcania

Le parc d’attraction auvergnat ferme traditionnellement ses portes pendant l’hiver. Ainsi, son ouverture sera le 31 mars, comme prévu.

Europapark a nouveau confiné

De l’autre côté de la frontière allemande, Europa-Park n’est pas soumis au même contrainte que les parcs français. Le parc devra néanmoins fermer ses portes jusqu’au 30 novembre comme le précise un communiqué du parc :

« En raison des décisions actuelles des instances gouvernementales pour endiguer l’épidémie de coronavirus, Europa-Park, l’univers aquatique Rulantica, les hôtels d’Europa-Park, le Camp Resort, les restaurants des hôtels ainsi que YULLBE seront fermés à partir du 2 novembre et jusqu’au 30 novembre 2020 inclus. Dans cette période, tous les événements, tels que par ex. le dîner-spectacle d’Europa-Park, seront également annulés. C’est avec le cœur lourd que notre entreprise familiale engage ces mesures contraignantes, mais la sécurité et la santé des visiteurs et collaborateurs sont et resteront toujours une priorité absolue. Dans ce cadre, la famille Mack est en concertation étroite avec les experts, les autorités compétentes et les instances politiques. »

Il va donc falloir prend son mal en patience pour fouler à nouveau les parcs d’attractions, quand la situation sanitaire s’améliorera.

Par Emilie Autin