Décès d’Anne Sylvestre à l’âge de 86 ans

La chanteuse populaire des années 1960 et 1970 s’est éteinte à l’âge de 86 ans ce 30 novembre.

C’est via un communiqué de son agence que nous apprenons ce mardi la mort d’Anne Sylvestre à l’âge de 86 ans.

« Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres, nous a quittés dans la soirée du 30 novembre 2020, à l’âge de 86 ans. Elle nous laisse une œuvre majeure qui n’a pas fini. » écrit cette dernière.

Retour sur plus de 60 ans de carrière

La chanteuse populaire dans les années 1960/1970 a succombé à un AVC à Paris, précise son agence.

Anne Sylvestre avait connu le succès dans les années 60 avec plus de 60 ans d’une carrière sans interruption jalonnée de nombreuses chansons, de spectacles, de voyages, de rencontres, de belles récoltes, d’engagement pour le féminisme, pour l’écologie, le bonheur d’écrire et de chanter.

Si elle ne fut pas toujours visible du plus grand nombre, elle le fut du moins pour tous ceux qui au fil des années ont rempli et continuent de remplir ses salles, ceux dont elle attend la présence et les sourires lors de ses prochains spectacles. La jeune fille qui chantait il y a soixante ans n’aurait jamais osé rêver que ça durerait aussi longtemps.

