Les nouvelles rassurante de Romain Grosjean après son terrible accident de Formule 1

Posted by La Rédaction on. Updated:

Le monoplace du Français Romain Grosjean (Haas) s’est fendu en deux, lors du Grand Prix de Formule 1 à Bahreïn, dimanche dernier. Par miracle, le pilote automobile de 34 ans a pu s’extirper des débris de son véhicule, parti en fumée. Hospitalisé, il donne de ses nouvelles !

Cet impressionnant accident a forcé l’interruption du premier tour de ce grand rendez-vous de l’automobile. Le monoplace de Romain Grosjean (Haas) a percuté celui du Russe Daniil Kvyat (Alpha Tauri) avant de sortir du circuit, à 200 km/h. Le sportif français est parvenu à s’extraire du véhicule, enflammé, pour prendre place dans une voiture médicale après 28 secondes.

« Au premier tour, nous suivions (les pilotes) comme d’habitude. Mais on remarque très vite une énorme flamme et nous sommes arrivés sur une scène très étrange où vous avez une demi-voiture pointant dans la mauvaise direction et, juste à travers le rail, quelque chose qui prend très vite feu. Nous nous sommes arrêtés tout de suite, et c’est à ce moment -là que je vois Romain essayer de se lever. Nous avions besoin d’un moyen de l’atteindre alors nous avons utilisé l’extincteur, qui n’a juste servi qu’à repousser les flammes. Romain était alors assez près pour que je puisse l’atteindre et le tirer par-dessus la barrière », a témoigné Ian Roberts, le docteur de la voiture médicale, à Ouest France.

Aujourd’hui, le pilote automobile de 34 ans souffre de brûlures mineures aux hanches et à la main droite, en plus de deux orteils cassés. Un bilan plutôt léger au vu de la gravité de l’accident ! Il a posté une vidéo sur sa page instagram, apparaissant souriant sur son lit d’hôpital, afin de rassurer sur son état de santé et remercier l’équipe médicale l’ayant pris en charge.

Par Joyce Adiahenot