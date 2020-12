Reezocar, le leader du marché automobile digital recrute !

Posted by La Rédaction on. Updated:

[Contenu Sponsorisé]

Acheter un véhicule est un projet d’une grande importance, car la mobilité est un besoin impérieux pour de nombreux Français. Cependant, pour la majorité des particuliers, l’acquisition d’un véhicule est une expérience qui ne se déroule pas toujours bien. À moins qu’ils ne fassent appel à un professionnel de la vente automobile en ligne tel que Reezocar. Fondée en 2015 et située en région parisienne, Reezocar est une plateforme d’annonces d’automobiles (neufs ou d’occasion) qui accompagne les utilisateurs dans leur processus d’achat. En dépit du contexte actuel qui est assez complexe, la start-up connaît une croissance fulgurante et continue de recruter. Alors, quels sont les projets de recrutement de l’entreprise ? Quels sont les postes à pourvoir ? Nous vous disons tout dans cet article !

Quels sont les objectifs de recrutement de Reezocar ?

Avec plus de 7 millions d’annonces automobiles depuis sa création, plus de 2 millions de visiteurs mensuels et plus de 10 000 clients satisfaits, Reezocar figure parmi les 3 principales plateformes du marché automobile. Afin de continuer sur cette lancée et satisfaire sa clientèle, la société lance un recrutement massif et est prête à accueillir de nouveaux talents au sein de sa structure. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, l’entreprise a doublé ses effectifs en l’espace d’une année. De 60 collaborateurs au début de l’année 2020, elle en compte actuellement plus de 100 dans ses locaux et ne compte pas s’arrêter là.

En effet, Reezocar est bien plus qu’une plateforme qui agrège des annonces pour une voiture d’occasion. Elle a pour mission d’aider ses clients à trouver le véhicule qu’il leur faut et de sécuriser les transactions. En forte croissance, la startup basée en région parisienne recherche des collaborateurs motivés, déterminés et compétents qui pourront l’aider dans la réalisation de ses multiples projets.

Afin d’atteindre ses objectifs spécifiques et de soutenir la hausse d’activités due à sa forte croissance, Reezocar prévoit de recruter plus de 60 collaborateurs en CDI afin de dépasser la barre des 150 employés d’ici la fin de l’année 2020.

Quels sont les profils recherchés par la start-up ?

Actuellement, l’entreprise recrute des profils orientés vers les opérations commerciales et des candidats spécialisés dans le domaine de l’IT. Mais aussi, des personnes engagées, bienveillances, dotées d’un fort esprit d’équipe, d’un dynamisme et d’une motivation certaine.

Ainsi, si vous avez les qualifications requises pour être commercial, administrateur des ventes, business développeur, responsable projet reprise ou responsable relation fournisseur, la start-up pourrait avoir besoin de vous. Il en est de même pour d’autres postes variés qui sont à pourvoir : scrum master, SEA manager, devops, développeur back end et product manager.

Comme nous l’avons précisé précédemment, le but de ce recrutement lancé par la société de vente automobile en ligne est d’accueillir de nouveaux talents. Alors, que vous soyez un jeune diplômé ou un travailleur ayant déjà de l’expérience, vous avez le profil recherché pour travailler au sein de la famille Reezocar.

À l’instar de Julia et de Sacha qui ont commencé par un stage dans l’entreprise et qui sont aujourd’hui responsables d’équipes, la structure vous offre un accompagnement et des possibilités d’évolution au mérite.