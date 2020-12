Enceinte, Shy’m s’affiche et raconte sa lutte pour devenir maman

Il y a environ un mois, Shy’m a révélé, dans son clip Boy, attendre son premier enfant. Quelques semaines plus tard, c’est à travers ses réseaux sociaux qu’elle a décidé de partager, partiellement, son expérience de future maman !

La chanteuse française de 35 ans a surpris ses fans en annonçant l’heureux événement de façon très originale. En effet, elle a affiché son ventre arrondi dans le clip de son dernier single Boy, sorti le 23 octobre, dans lequel elle chante “La vie est en moi”. L’ancienne juge de Danse avec les stars a déclaré, par la même occasion, attendre un petit garçon. Pour l’instant, elle a fait le choix de ne pas révéler l’identité du père.

Aujourd’hui, Shy’m affiche, au grand jour, son baby bump qui suggère une grossesse bien avancée. Une bonne nouvelle pour l’artiste qui avait malheureusement souffert d’une grossesse extra-utérine, automne 2019. C’est sûrement la raison pour laquelle elle a préféré garder ce petit secret le plus longtemps possible. Elle a décrit cet épisode, relaté dans Closer, comme épouvantable.

« Il y a un an jour pour jour, je me suis retrouvée à l’hôpital, le ventre et le cœur à l’envers, en pleine Halloween, en plein GEU [grossesse extra-utérine, ndlr], en plein horror movie. Bien que fébrile et ‘à prier’ tous les jours, je ne vois plus mes pieds tant mon ventre est rond. Je garde habituellement mes tracas à moi dans un coffre (très) fort, mais je ne peux m’empêcher en ce jour de penser à lui. (…) toutes ces femmes qui souffrent, se découragent, désespèrent et se battent (…) Vous dire qu’on est pluriels et que vous êtes formidables. On est formidables. Femme, je vous aime. »

Un joli message d’espoir pour les femmes ayant malheureusement traversé la même épreuve !

Par Joyce Adiahenot