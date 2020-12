Le monolithe a été enlevé par un groupe d’homme dans l’Utah

Posted by La Rédaction on. Updated:

Ce mercredi 2 décembre, de nouvelles informations sur la disparition du monolithe. Le monolithe aurait été enlevé par un groupe d’homme, à l’aide d’une brouette.

La nuit dernière, Ross Bernards, un photographe, a partagé une vidéo qu’il a prise du départ du monolithe. Sur cette vidéo, quatre hommes s’affairent en pleine nuit.

Ils démontent le monolithe et repartent avec l’objet mystérieux tant convoité dans une brouette.. Un youtubeur a posté une vidéo de 23 secondes qui montre la même scène de démontage nocturne. Le titre de la vidéo est évocateur : nous avons enlevé le monolithe de l’Utah / le 27 novembre 2020 (We REMOVED the Utah Monolith – Nov 27, 2020).

Pour le moment, nous ne savons pas si ce sont ces hommes qui ont déposé le monolithe, ou s’ils l’ont juste enlevé. Une affaire encore à suivre.

Le 18 novembre dernier, plusieurs agents de la Utah Division of Wildlife Ressources avaient fait une étrange découverte. Lors d’un survol de routine près du comté de Red Rock, le pilote de l’hélicoptère avait aperçu une structure métallique. L’équipe s’était alors posée pour inspecter cet élément qui n’avait rien à faire au milieu du désert.

Personne ne sait pour l’heure actuelle qui sont les personnes qui ont déposé le monolithe qui a suscité bon nombre de théories. Est-ce le même groupe d’homme qui a retiré l’objet qui l’avait installé quelques semaines plus tôt ? Telle est la question.

Une affaire encore à suivre…

Par Emilie Autin