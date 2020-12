Faut-il assurer son habitation en ligne ?

Posted by La Rédaction on

L’assurance habitation est obligatoire pour les locataires, et fortement conseillée pour les propriétaires. Comment faire des économies malgré cette obligation ? Pour assurer leur logement, de plus en plus de Français font le choix de l’assurance habitation en ligne.

Les avantages de l’assurance habitation en ligne

Une assurance habitation moins chère en ligne

Le principal atout de l’assurance habitation en ligne : son prix ! Pour des garanties identiques aux assurances logement classiques, les assurances en ligne sont jusqu’à 30 % moins chères.

D’où vient la différence de tarif ? Les assureurs en ligne ne doivent pas entretenir tout un réseau d’agences, et cette diminution des frais de gestion bénéficie aux assurés en faisant baisser le coût des cotisations. Choisir une assurance habitation en ligne permet donc de maîtriser son budget.

Assurer son logement en ligne, c’est simple !

Souscrire une assurance habitation depuis son canapé et sans se prendre la tête, c’est possible grâce aux assurances en ligne. Les démarches sont simples et rapides :

Souscription possible 7 jours/7.

Tous les documents nécessaires sont transmis à l’assureur en ligne (carte d’identité, RIB, contrat de location…).

L’assureur se charge de résilier votre ancienne assurance habitation.

Vous recevez immédiatement une attestation d’assurance dématérialisée. Utile pour les locataires qui doivent rapidement prouver qu’ils sont assurés.

En cas de sinistre, votre demande en ligne est traitée rapidement et vous êtes indemnisés sous 48 heures.

Une question ? Pas besoin de se déplacer en agence : des conseillers sont disponibles par téléphone ou en ligne sur des amplitudes horaires importantes.

Pas de documents imprimés, pas de déplacements… Choisir une assurance en ligne, c’est aussi faire un geste pour la planète !

Assurer son logement en ligne : quelles garanties ?

Choisir les garanties de son assurance habitation en ligne

La seule garantie obligatoire est la garantie responsabilité civile pour les locataires. Elle permet d’indemniser le propriétaire en cas de sinistre. Cependant, il est conseillé d’assurer son logement contre tous types de risques en optant pour une assurance habitation multirisque, qu’on soit locataire ou propriétaire.

Une assurance en ligne permet de choisir ses garanties pour composer une assurance habitation sur-mesure :

Bris de glace

Vol et effraction

Incendie et dégât des eaux

Dommages électriques

Catastrophe technologique

Catastrophe naturelle…

Les assurances habitations en ligne proposent aussi d’assurer les biens (matériel informatique, meubles, perte du contenu du congélateur…), ainsi que les personnes (garantie protection judiciaire).

Prise en charge de l’assurance en ligne en cas de sinistre

Pour être sûr d’opter pour la meilleure assurance habitation en ligne, il faut vérifier les modalités de prise en charge des sinistres. Comment les indemnités sont-elles calculées ? Quel est le montant de la franchise ? Y a-t-il des exclusions de garantie ?

Les garanties d’assistance doivent aussi être prises en compte :

Dépannage gratuit et immédiat (serrurerie, plomberie, couverture, électricité…).

Frais d’hôtel ou de déménagement en cas de sinistre.

Achat de biens de 1re nécessité (vêtements, denrées alimentaires…).

Sélectionner une assurance habitation en ligne efficace vous permet d’anticiper sereinement tout dommage dans votre domicile.

Comment choisir son assurance habitation en ligne ?

L’assurance habitation doit être adaptée à votre logement, votre profil et votre budget. Les coûts et les garanties à choisir diffèrent selon que vous êtes propriétaire ou locataire, où se situe votre domicile, s’il s’agit d’une maison ou d’un appartement, la superficie, les équipements dont dispose le logement (appareils de sécurité, piscine, cheminée, dépendances…), etc.

Pour être sûr de faire le bon choix parmi les nombreuses assurances de domicile en ligne du marché, la solution est d’utiliser un comparateur d’assurances habitation 100 % en ligne.

Le comparateur d’assurances est très simple d’utilisation : vous devez remplir un formulaire en indiquant les caractéristiques du logement à assurer et vos coordonnées. Un courtier en assurance habitation étudie votre demande et vous envoie rapidement une sélection de contrats adaptés. Vous pouvez étudier les devis et échanger par téléphone avec le conseiller. Quand votre choix est fait, vous pouvez souscrire immédiatement en ligne.