Affaire Estelle Mouzin. Les recherches reprennent dans les Ardennes

Ce lundi 7 décembre, de nouvelles fouilles ont débuté sur une ancienne propriété de Michel Fourniret. Celui que l’on surnomme l’Ogre des Ardennes ne sera pas présent. Les enquêteurs suivent cette piste pour retrouver le corps d’Estelle Mouzin.

Dix-sept ans après la disparition d’Estelle Mouzin, les enquêteurs continuent les recherches. Leur attention est tournée vers cette propriété : le parc du château du Sautou. Michel Fourniret connait bien ces lieux. Il y a résidé de 1989 à 1991 avec sa compagne Monique Olivier et y sont retournés plusieurs fois jusqu’à leur arrestation en 2003.

Situé à quelques kilomètres de la frontière belge, c’est déjà dans ce parc que deux victimes de Michel Fourniret avaient été retrouvées en 2004. Comme le déclare l’avocat de la famille Mouzin, Maitre Didier Seban à FranceInfo « C’est son lieu principal, celui où il avait déjà enterré deux corps. » Selon plusieurs sources de BFM TV, proches du dossier, les fouilles vont s’étendre sur plusieurs jours. En juin, les enquêteurs avaient déjà tenté sans succès de fouiller l’immense terrain du château. Sans résultat.

« On peut penser que ses aveux et les déclarations qu’il a faites vont nous guider lors de ces fouilles cette semaine. Elles sont corroborées par un certain nombre d’indications, de témoignages, des personnes sont venues voir la juge et les gendarmes. On espère que cette fois-ci sera la bonne et qu’on pourra retrouver le corps d’Estelle. » précise l’avocat de la famille Mouzin à FranceInfo. Cette idée a aussi été avancée par l’avocat de Monique Olivier, Maître Richard Delgenes. Il a indiqué que Michel Fourniret a donné des lieux dans le parc du château à explorer.

Obtenir la vérité

Ces nouvelles fouilles sont conduites après les indications données par le tueur en série lors de précédentes investigations. En janvier dernier, Monique Olivier avait accusé celui qu’on appelle l’ogre des Ardennes d’avoir violé et tué la petite Estelle Mouzin. La magistrate parisienne, Sabine Kheris, avait alors relancé des investigations. En mars 2020, le tueur en série a avoué son implication dans l’enlèvement, remontant à 2003. En octobre, elle avait fait amener Michel Fourniret à Guermantes, la ville où avait disparu la jeune fille dans l’espoir de raviver des souvenirs.

Les fouilles ont débuté ce matin au château du Sautou dans les Ardennes, ancienne propriété de Michel Fourniret. Il aurait indiqué des emplacements plus précis pour retrouver le corps d’Estelle Mouzin. A suivre sur @LCI #LCI #MichelFourniret #EstelleMouzin pic.twitter.com/Di1hHS4EVd — Marie Belot (@mclbel) December 7, 2020

Depuis, Monique Olivier a été mise en examen pour « complicité », et son ex-mari pour « enlèvement et séquestration suivi de mort ».

Pour ce dernier, le temps presse. Le 20 novembre dernier, il avait été retrouvé inconscient dans sa cellule. Le tueur en série aurait une pathologie de type Alzheimer et aurait fait un malaise pendant la nuit. Plusieurs inspecteurs ont déjà témoigné de sa santé déclinante : « Michel Fourniret n’est plus sain de corps et d’esprit depuis un moment ».

Les recherches pour enfin obtenir la vérité se poursuivent donc dans le parc de ce château. La famille d’Estelle Mouzin espère enfin pouvoir récupérer leur fille et obtenir justice.

Par Emilie Autin