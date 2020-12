Californie. Deux enfants de 12 et 13 ans retrouvés décapités dans une maison : Le père a été appréhendé

Posted by Jérémy R. on. Updated:

C’est une véritable scène d’horreur à laquelle ont été confrontés les secours qui sont intervenus vendredi dernier dans une maison située à Lancaster en Californie.

Selon le département du shérif du comté de Los Angeles, les pompiers ont été appelés à intervenir aux environs de 7h30 dans une maison du quartier de Century Circle, après le signalement d’une fuite de gaz.

Lorsque ces derniers sont entrés dans le pavillon, ils y ont découvert les corps décapités de deux enfants : un garçon de 12 ans et une fille de 13 ans. Selon les premiers éléments, « il ne semble pas que la cause du décès des deux personnes à l’intérieur de la maison a un rapport avec la fuite du gaz. » a déclaré le lieutenant Brandon Dean, via une conférence de presse organisée à quelques mètres de la maison.

Au moment des faits, un homme, une femme et deux autres enfants se trouvaient au domicile. Ils ont tous été entendus par les enquêteurs. L’homme qui n’est autre que le père de famille, a été quant à lui arrêté. Il est soupçonné du meurtre de ses deux enfants et a immédiatement été placé en détention et sa caution fixée à 2 millions de dollars.

L’enquête se poursuit afin d’en savoir un peu plus sur les circonstances exactes de ce drame familial. De son côté, la police a lancé à un appel à témoin. Toute personne ayant des informations sur l’incident est priée d’appeler le Bureau des homicides du shérif au (323) 890-5500.

Par Jérémy Renard