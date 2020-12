Jacline Mouraud, ancienne porte-parole des gilets jaunes annonce sa candidature à la présidentielle 2022

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Elle s’était fait connaître via une vidéo postée sur Facebook en octobre 2018, très rapidement devenue virale sur la toile. Jacline Mouraud, ancienne figure du mouvement des « gilets jaunes » a annoncé ce lundi sa candidature à la présidentielle 2022.

Âgée de 53 ans, Jacline Mouraud souhaite faire face à Emmanuel Macron. Elle a annoncé ce lundi qu’elle se portait candidate à la présidentielle 2022 en tant que représentante de le France ordinaire. Cette dernière estime que le chef de l’État « n’est plus à la hauteur de sa fonction de président »

Dans une longue publication postée ce lundi 7 décembre sur son compte officiel Twitter, Jacline Mouraud explique :

« En raison de la situation générale de la France, j’ai décidé, après mûre réflexion, de participer à l’élection présidentielle de 2022 pour représenter le peuple des gens ordinaires dont je suis », a déclaré Jacline Mouraud. « Mon ambition est de redonner la parole à ceux qui en ont été trop longtemps privés. Ma volonté est de rassembler le peuple français dans sa diversité, malgré les fractures nombreuses et injustes, qui déchirent notre société et qui nous divisent. Ma détermination est de ramener aux urnes, les électeurs et les électrices qui se détournent du vote démocratique, faute de candidats qui les respectent, les entendent et les comprennent, alors que les citoyens aspirent à de nouvelles pratiques politiques participatives (…) »

Déclaration de candidature à la présidentielle de 2022. #JMLaFrance pic.twitter.com/KngnDpz7LM — Jacline Mouraud (@JaclineMouraud) December 7, 2020

Reste à savoir si la femme originaire du Morbihan pourra continuer dans sa lancée, sachant qu’elle doit réunir au moins 500 « parrainages » d’élus pour que sa candidature soit officialisée. Jacline Mouraud qui n’a jamais fait de politique jusqu’à présent devra faire face à des candidats déjà dans la course comme le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon ou encore la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Le chemin est encore très long pour Jacline Mouraud qui était l’une des anciennes porte-parole du mouvement des gilets jaunes.

Cette dernière qui avait préféré se retirer du mouvement après avoir été la cible de menaces parce qu’elle avait condamné les violences dans les manifestations.

Par Jérémy Renard