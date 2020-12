Découvrez quelques astuces pour fidéliser efficacement vos clients à une époque où le Covid fait rage. Leur offrir un petit cadeau fera assurément de l’effet

Posted by La Rédaction on

Conseils pour fidéliser vos clients par temps de Covid.

L’année 2020 a été marquée par la Covid-19. Cette pandémie qui sévit au niveau mondial a apporté beaucoup de changements dans la vie de tous les jours. Les contacts humains doivent être réduits au strict minimum. Les déplacements sont limités. Certaines activités ont dû être suspendues… Pour rester opérationnelles, les entreprises sont obligées de s’adapter à la situation, en gardant toujours à l’esprit les besoins des clients. Justement, comment peut-on fidéliser les clients en cette période de Covid ?

Être proche de tous les clients

Il est important de rester proche de tous vos clients, passés, présents et futurs. Agissez et communiquez de manière à ce que ces derniers se rendent compte que leur satisfaction est toujours au cœur de vos préoccupations. La communication est essentielle, quelle que soit la catégorie de clientèle concernée. Que ce soit un petit ou un gros client, un acheteur occasionnel ou régulier. Faites-leur comprendre qu’ils comptent pour vous et que vous êtes toujours présent, pour répondre à leurs besoins.

Récompenser les clients fidèles

Il est primordial de chouchouter vos clients les plus fidèles. Restez constamment à leur écoute et soyez réactifs à leur demande. Ils méritent toute votre attention ! Il peut également être intéressant de faire un petit geste. Que ce soit un geste commercial comme une remise ou autre offre promotionnelle ou un cadeau symbolique. Faites un tour sur le site Maxilia qui propose un vaste choix de cadeaux à personnaliser aux couleurs de votre société. Vous ferez une pierre deux coups. En effet, vous ferez des heureux tout en effectuant la promotion de votre marque ou de votre entreprise. À titre d’illustration, vous pourrez offrir des masques en tissu avec le logo de votre entreprise ou encore une petite bouteille de gel hydroalcoolique.

Une nouvelle approche client

Face aux divers changements qu’impose la covid-19, il est judicieux d’adapter votre manière d’approcher et de travailler avec les clients. Notamment du point de vue commercial, il est capital d’adopter de nouvelles stratégies pour ce qui est de la prospection et du suivi. En effet, les contacts directs doivent être limités au maximum pour éviter les risques de propagation du virus. Le télétravail et la communication à distance doivent désormais être privilégiés. Faites ainsi place aux réunions virtuelles.

Les entreprises se trouvent alors dans l’obligation te mettre en place de nouvelles tactiques pour optimiser cette nouvelle façon de fonctionner. Une formation du personnel s’impose alors. Dans tous les cas, la démarche doit être bénéfique aussi bien pour entreprise que sa clientèle.

Les bénéfices de la réalité augmentée

Dans un contexte de pandémie, la manière dans vous présentez certains de vos produits et services doit impérativement être actualisée. Vous devez faire en sorte de minimiser les risques pour la santé. Ici peut intervenir la réalité augmentée. Vos prospects et clients peuvent par exemple faire connaissance avec vos produits et services de manière aussi réaliste que possible, mais en limitant les interactions humaines. Par ailleurs, il existe désormais des assistants virtuels qui peuvent vous apporter une aide précieuse dans la dématérialisation de certains processus. Vous gardez ainsi un contact de qualité avec vos clients, mais en évitant tout risque en restant à distance physiquement.

La crise sanitaire a fait rage en 2020. Pour survivre à ce véritable fléau, les entreprises doivent s’adapter et faire de nouvelles propositions à la clientèle. Rester à l’écoute est vital et agir de manière à limiter les risques tout en comblant les attentes des consommateurs est un must.