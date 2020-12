PSG-Basaksehir. Le match interrompu après des propos racistes qui auraient été tenus par le 4e arbitre

Posted by Jérémy R. on. Updated:

La rencontre opposant l’équipe du Paris-Saint-Germain à l’Istanbul Basaksehir a été brutalement interrompue ce mardi soir au Parc des Princes.

Le jeu s’est soudainement arrêté au bout de vingt-deux minutes et vingt-trois secondes comme l’a indiqué l’horloge sur l’écran géant du Parc des Princes. Le match de la phase de groupe de la Ligue des champions de football qui opposait le PSG à l’Istanbul Basaksehir a été stoppé dans le stade à huis clos. Selon l’Agence France-Presse (AFP), le quatrième arbitre roumain Sebastian Coltescu a désigné l’entraîneur assistant du club turc, Pierre Achille, avec le terme “negru” (“noir” en roumain), en s’adressant à l’arbitre de champ, Ovidiu Hategan, qui est également de nationalité roumaine, afin que ce dernier intervienne : « C’est le Noir ici. Va voir et identifie-le. Ce gars, le Noir »

Une insulte raciste qui a provoqué la colère des joueurs et du staff des deux clubs

Le mot prononcé stop directement la rencontre. L’insulte remonte rapidement aux oreilles des joueurs. Webo, l’ex international camerounais s’adresse au quatrième arbitre : « Why you said “negro” ? » (« Pourquoi avez-vous dit “negro” ? »). Même si ce dernier se fera expulser par l’arbitre principal, la colère des joueurs et du staff des deux clubs ne s’apaisera pas.

Suite à cet incident, une première dans l’histoire d’une Ligue des champions, le match a été reporté au mercredi 9 décembre. Le joueur parisien, Kylian Mbappé est aussitôt venu à la rencontre d’Ovidiu Hategan avant de déclarer : « On ne peut pas jouer avec un arbitre pareil » comme en témoignent les images diffusées hier sur RMC lors de la rencontre.

📹 Voici la séquence de qu'il s'est passé ce soir, du carton rouge à Pierre Webo aux explications des arbitres, sous-titrée intégralement 👇#PSGIBFK #RMCChampions #UCL pic.twitter.com/4ZiOdvpPcz — RMC Sport (@RMCsport) December 8, 2020

Mbappe: "We can't play with this guy" 👏 pic.twitter.com/L8r2VIQKHw — Johannes Nessa (@TheRealNiemi) December 8, 2020

No To Racism !

Quelques instants après cet incident, de nombreux footballeurs dont les joueurs du club parisien ont réagi sur les réseaux sociaux sous le Hastag #NoToRacism. L’acteur Omar Sy ou encore Michel Denisot ont tenu à soutenir les joueurs.

BLACK LIVES MATTER ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼 pic.twitter.com/Y6114EFMFO — Neymar Jr (@neymarjr) December 8, 2020

Par Jérémy Renard