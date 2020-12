Vaccins contre la grippe : Paris toujours en pénurie depuis déjà plusieurs semaines

Posted by La Rédaction on. Updated:

Suite l’annonce du 3 novembre du ministre de la santé Olivier Veran évaluant à :« 18% le nombre de pharmacies en rupture de stock du vaccin contre la grippe ». La France est toujours en attente de stock et le chiffre ne cesse de s’accroître.

Nous sommes aujourd’hui le 9 décembre 2020, et plus aucune dose de vaccins antigrippaux de disponible dans la plus grande partie du territoire français.

Selon les dires d’une retraitée de la région parisienne, qui a contacté la pharmacie de sa ville pour se procurer ce fameux vaccin. Le pharmacien indiquait : « Être actuellement en rupture de stock, et ne pas pouvoir en réserver ne sachant pas à quelle date la commande et le retour de stock serait possible. »

De son côté, Le Parisien fait savoir que « L’État a sécurisé un approvisionnement supplémentaire de 2,4 millions de doses, destinées en priorité aux Ehpad. Leur acheminement, en cours. »

Quant à la date de réapprovisionnement des pharmacies, elle demeure pour le moment encore indéterminée. Affaire à suivre…

Par Gherbi Dourra