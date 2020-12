Déconfinement progressif. Retour sur les annonces de Jean Castex ce jeudi soir

Posted by Jérémy R. on

Ce jeudi soir, le Premier Ministre, Jean Castex, a tenu une conférence en donnant de nouveaux détails sur les suites du déconfinement attendu pour ce 15 décembre.

Son allocution était très attendue ce jeudi 10 décembre. Jean Castex a donné plus de précisions sur les prochains jours et semaines à venir sur le déconfinement progressif mis en place par le gouvernement.

Dès le 15 décembre, le confinement sera désormais remplacé par un couvre-feu qui débutera à partir de 20 heures pour se terminer à 6 heures du matin. Un couvre-feu qui sera également en vigueur pour le 31 décembre. Les français ne pourront donc pas sortir pour fêter le nouvel an. Le couvre-feu sera toutefois levé pour le réveillon de Noël, soit le 24 décembre, afin que les familles puissent célébrer les fêtes de fin d’année, en petit comité tout en respectant les gestes barrières. Le gouvernement appel les français à la responsabilité. Ces derniers qui recommandent 6 adultes à table pour les fêtes de Noël afin de « limiter au maximum les personnes présentes. »

La fin des attestations de déplacement sauf pendant le couvre-feu

Le 15 décembre signe aussi l’arrêt des attestations de déplacement sauf pour la période de couvre-feu. De nouvelles attestations seront disponibles dans les prochains jours sur le site du gouvernement pour les déplacements nocturnes.

« Pendant la journée, à partir du 15 décembre, l’attestation ne sera plus obligatoire pour se déplacer » a fait savoir le Ministre de l’Intérieur, au cours de cette conférence de presse. Les français qui se déplaceront entre 20 heures et 6 heures du matin, devront systématiquement être munis d’une attestation pour justifier de leurs déplacements. Des déplacements qui auront pour motifs principaux :

Déplacement pour des raisons de santé.

Déplacement pour travailler.

Déplacement pour motif familial impérieux

Restaurants, cafés maintenus fermés

Alors que le seuil des 5000 cas de contamination est loin d’être atteint, le gouvernement n’a pas souhaité rouvrir les restaurants et cafés qui seront donc encore fermés au moins jusqu’au 20 janvier. Les cinémas, théâtres et musées resteront aussi fermés pendant les trois prochaines semaines et pourront rouvrir suivant l’évolution de l’épidémie.

Le stations de ski pourront accueillir leurs clients mais ces derniers ne pourront pas accéder aux remontées mécaniques qui seront fermées. Les randonnées en raquettes sont autorisées (en petit groupe) tout comme les activités en plein air sauf le ski dont les pistes ne seront pas accessibles.

Par Jérémy Renard