Jason Slater, membre du groupe de rock Third Blind Eye est mort à l’âge de 49 ans

Il était l’un des membres phare du groupe de rock Third Blind Eye. Jason Slater est décédé ce mercredi à l’âge de 49 ans.

Le bassiste et le chanteur (backup) du célèbre groupe de rock alternatif américain, originaire de San Francisco, en Californie, Third Blind Eye, formé en 1993, s’est éteint ce mercredi, a fait savoir sa fille Alyssa Carlson au site américain TMZ.

Le musicien est décédé des suites d’une insuffisance hépatique à l’hôpital de Maui (États-Unis). Jason faisait parti du groupe depuis sa création en 1993. Il y avait enregistré leur première démo avant de finalement quitter le groupe après la première année.

Jason Slater qui a ensuite été le bassiste de plusieurs autres groupes comme Snake River Conspiracy, Microdot ou encore Revenge of the Triad.

En 2008, le bassiste avait posté une vidéo sur sa chaîne Youtube, montrant la première session d’enregistrement du groupe. Un groupe qui a connu un véritable succès juste après le départ de Jason Slater avec son premier album éponyme en 1997 ou encore son deuxième album Blue sorti en 1999.

Un groupe qui est également connu pour avoir s’être reformé à plusieurs reprises avec de nouveaux musiciens. Aujourd’hui, les seuls membres officiels du groupe Third Blind Eye sont le chanteur et guitariste Stephan Jenkins et son batteur Brad Hargreaves.

