Cinémas fermés. L’étonnant discours du réalisateur Mathieu Kassovitz : « Le cinéma n’est plus essentiel »

Posted by Jérémy R. on. Updated:

C’est une réaction surprenante que le réalisateur et acteur, Mathieu Kassovitz, a livré ce jeudi soir concernant la fermeture des cinémas en France suite à l’épidémie de Covid-19.

Invité sur le plateau de BFMTV, le réalisateur a réagi suite aux dernières annonces du Premier Ministre Jean Castex sur la situation sanitaire en France.

Alors que les cinémas ne pourront pas rouvrir le 15 décembre comme cela était initialement prévu, Mathieu Kassovitz a de son côté estimé que les salles de cinéma « ne sont absolument pas essentielles ». Le comédien qui précise « Vous avez la télé, vous pouvez très bien regarder des films à la maison. »

Des propos qui ont plutôt surpris les journalistes présents autour de la table alors que l’on pensait que le réalisateur était plutôt du côté des exploitants de salles de cinéma qui subissent actuellement la crise de plein fouet.

« Le futur du cinéma, malheureusement il est plus là. C’est comme se battre pour qu’une espèce animale ne disparaisse pas (…). Les salles de cinéma sont vouées à disparaître et là c’est juste un accélérateur. Il y a beaucoup de salles qui ne seront plus là à la rentrée, beaucoup de propriétaires de cinémas qui vont être obligés de vendre. » a ajouté Mathieu Kassovitz.

Par Jérémy Renard