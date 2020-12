Covid-19 : Un Noël bien différent des années précédentes

Posted by La Rédaction on. Updated:

Ce jeudi soir, Jean Castex a annoncé un déconfinement progressif qui débute le 15 décembre prochain.

Le Premier Ministre, Jean Castex, a donné de l’espoir aux Français qui s’apprêtent à célébrer un Noël en famille dans quelques jours. Un déconfinement oui, mais sous certaines conditions, comme l’a souligné ce jeudi soir le Premier Ministre qui appel les français à la responsabilité.

« La situation s’est considérablement améliorée […] Mais, nous sommes sur une sorte de plateau. Le nombre de nouvelles contaminations ne se réduit plus et il tend même à légèrement augmenter depuis quelques jours. La partie est loin d’être gagnée. », a prévenu ce jeudi soir le Premier ministre lors d’une conférence de presse.

Pas de couvre-feu pour le 24 décembre au soir !

Le gouvernement a donc opté pour un déconfinement strict, afin d’éviter une propagation trop rapide du virus afin de satisfaire les français qui pourront se réunir pour fêter Noël le 24 décembre au soir. « Tous les déplacements seront ainsi autorisés pour permettre aux familles de se retrouver. Exceptionnellement, ce jour-là et cette nuit-là, la circulation sera libre, pas besoin de se munir d‘une attestation. »

Les français s’apprêtent donc à vivre un Noël, hors norme, en petit comité. Les gestes barrières et le protocole sanitaire devront être respectés. Si le gouvernement autorise les français à se réunir pour le réveillon de Noël, il n’en sera rien pour le soir du Nouvel an comme l’a rappelé le gouvernement ce jeudi soir. Les français seront donc contraints à passer la soirée du nouvel an, chez eux, en petit comité avec la mise en place du couvre feu qui débutera à partir du 15 décembre de 20 heures à 6 heures du matin.

Les personnes qui seront contrôlées durant cette plage horaire, devront être en mesure de justifier leur déplacement sous peine d’amende.

Par Gherbi Dourra