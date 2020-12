District Z. Le nouveau jeu de TF1 très critiqué par les internautes malgré de bonnes audiences

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le nouveau jeu d’Arthur débarqué fraichement sur TF1 n’a pas fait l’unanimité auprès des téléspectateurs ce vendredi soir.

Il était pourtant très attendu ! Après Koh-Lanta, les téléspectateurs ont pu découvrir ce vendredi 11 décembre, un tout nouveau jeu d’aventure, qui s’intitule District Z.

Ce nouveau programme produit par Arthur, embarque 5 célébrités dans le District Z. Les candidats ont toute la nuit pour participer à plusieurs épreuves du professeur Z et doivent faire attention à ne pas se faire prendre leur vie par centaines de créatures zombies qui hantent les lieux.

Le jeu d’aventure qui comptera cinq premiers épisodes, a été tourné à Plailly dans l’Oise du 6 au 11 juillet 2020, a proximité du Parc Astérix. Au moment du tournage, la pandémie de Covid-19 était très présente en France mais toutes les consignes sanitaires ont été soigneusement respectées et l’ensemble des candidats et des équipes de l’émission ont été testés à plusieurs reprises.

Si ce nouveau programme s’annonçait plutôt novateur de part ses décors plutôt impressionnants, son ambiance zombiesque ainsi que sa bande annonce digne des films américains, celui-ci n’a pourtant pas convaincu l’ensemble des téléspectateurs qui étaient pourtant nombreux devant leur écran pour le premier épisode de District Z.

Le programme critiqué dès les premières minutes !

Ces derniers en attendaient beaucoup plus de ce jeu nouveau jeu d’aventure sur TF1 et nombreux d’entre eux ont vivement critiqué l’émission dès les premières minutes de diffusion. Des internautes majoritairement d’accord pour y trouver une forte ressemblance avec le jeu Fort Boyard diffusé depuis de nombreuses années sur France 2. « Tellement #DistrictZ est un échec et fait l’unanimité sur le fait qu’il s’agit d’une copie de #FortBoyard , que @arthurbickerstetr_Officiel a passé sa soirée à retweeter les rares avis positif. » écrit l’un d’eux.

« Il a mixé #fortboyard et #VTEP en prenant que des ringards en manque de notoriété avec un peu de #KohLanta en mode #zombie #tf1#districtz@DistrictZ » ajoute un autre un internaute.

Le tapis de course, l’eau… le service juridique de fort boyard est en train de rédiger sa plainte pour plagia #DistrictZ pic.twitter.com/3D8mkvhKAB — Cel23 (@Rainette231) December 11, 2020

Je pleure l’inspiration viens tout sauf du cerveau d’Arthur #DistrictZ pic.twitter.com/7rU1Za1CIq — MIRAK (@MirakElrt) December 11, 2020

Je n’accroche pas du tout à #DistrictZ. Trop de points communs avec Fort Boyard, compliqué à comprendre et de s’immerger dans le jeu, les zombies ne sont qu’un prétexte, manque de rythme… C’est tellement barré qu’on a du mal à y croire. — Thomas Monnier (@ThomasMonnier27) December 11, 2020

Tellement #DistrictZ est un échec et fait l’unanimité sur le fait qu’il s’agit d’une copie de #FortBoyard , que @Arthur_Officiel a passé sa soirée à retweeter les rares avis positif.



PS: a quoi sert les sac à dos bourré de papier des candidats, ce n’est pas du tout crédible — Numomeil (@numomeil) December 12, 2020

Des zombies sans être des zombies…

Pour cette première soirée, ce sont les candidats Mickaël Youn, Arnaud Ducret, Denitsa Ikonomova, Vincent Dessagnat et Cartman qui ont ouvert les portes du District Z. Tout au long de la soirée, ils ont réalisé différentes épreuves pour pouvoir ainsi accéder à la chambre forte du professeur Z. Si les candidats ont plutôt brillé dans les épreuves au cours de la soirée, nombreux des internautes n’ont pas compris le rôle réel des zombies dans le programme d’aventure, alors que ces derniers étaient censés y prendre une place importante dans le jeu. Là encore, les critiques ont fusé tout au long de la soirée.

C’est quoi ces zombies qui font rigoler ma nièce de 1 an 😂😂😂😂😂 #DistrictZ pic.twitter.com/xfGweGopiJ — Emmanuel Moundi (@Emmanou18) December 11, 2020

Beaucoup trop simple #DistrictZ !!

Dans un vrai jeu de zombie, ils te fonceraient dessus directe !! Si encore ils devaient courir pr rejoindre les epreuves avec les zombies aux fesses, ça aurait été mieux ! A voir la suite mais mitigé pour le moment… @Arthur_Officiel — Touma (@Neo_Touma) December 11, 2020

Ils servent à quoi les zombies en fait ?! Nan parce que la les gars ils passent tranquille devant eux…il se passe rien…#DistrictZ pic.twitter.com/tes1jeX7JQ — Patsy Stone (@PatsySt21906565) December 11, 2020

De bonnes audiences malgré les critiques

Si le programme a été très critiqué tout au long de la soirée, le jeu a tout de même réalisé un joli score d’audience avec 5.4 millions de téléspectateurs.

Reste à savoir si le nouveau jeu d’aventure d’Arthur continuera à attirer autant de téléspectateurs devant leurs écrans pour la semaine suivante. Cela semble moins sûr…

#Audiences #TF1



Carton d'Audience pour le lancement du nouveau jeu immersif #DistrictZ présenté par @DenisBrogniart



Large #leader sur ens. soirée & Puissant sur cibles



📌5.4M tvsp



✅47% PdA FRDA50

✅67% PdA 4-14 ans

✅55% PdA 15-34 ans



RDV Ve 18/12 à 21h05 @TF1

▶️MyTF1 pic.twitter.com/tiJZK6rT7N — TF1 Pro (@TF1Pro) December 12, 2020

Par Jérémy Renard