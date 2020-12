Coronavirus. L’Italie, nouveau fief de la pandémie en Europe

Posted by La Rédaction on

​l’Italie détient désormais le taux le plus élevé de décès en Europe dû à la pandémie,volant ainsi la triste vedette au Royaume-Uni.

Selon des données compilées dans la journée du 12 décembre, rapportées par BFMTV, il en ressort que l’Italie compte désormais 1 825 775 cas et 64 036 morts dûs à la pandémiedu Covid 19.

Ces chiffres lui confèrent corollairement la 1ere place en terme de morts causés par la pandémie en Europe, occupée jusqu’ici par le Royaume-Uni qui en comptes selon les mêmes données, 10 de moins, soit 64 026 morts. Le trio de tête est complété par la France qui compte désormais 57 567 morts.

En interne, le ministère italien de la santé a acté un bilan de 19903 cas et 649 morts supplémentaires en 24h. Un bilan qui nous replonge à la triste période du mois de mars, lorsque le pays était alors globalement confiné. Si les choses semblaient se tasser et que le pays connaissait son déconfinement au mois de mai, cela n’est plus le cas à l’approche des fêtes de fin d’année.

Le Royaume-Uni, pays le plus touché d’Europe ces derniers mois, venait cependant de lever les mesures de reconfinement entreprises en novembre. Toutefois l’adoption d’une stratégie plus musclée contre la pandémie initiant un programme de dépistage massif en début du mois de décembre semble porter ses fruits.

Par Sophie Mang