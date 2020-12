Neymar se fait faire un tatouage en hommage à Kobe Bryant

Posted by La Rédaction on. Updated:

Avant d’accueillir Lyon en fin de 14e journée dimanche soir, Neymar s’est fait entendre en dehors des terrains alors qu’il rendait virulente une photo sur laquelle on pouvait y voir son nouveau tatouage en hommage à Kobe Bryant.

Le présage d’une année douloureuse avait déjà été réalisé au mois de janvier lorsque le monde accueillait avec émoi l’annonce des disparitions du « Black Mamba» et de sa jeune fille dans un crash d’avion.

Le choc dans le monde du sport était à son paroxysme, les hommages fusant de toutes parts. Car si Kobe Bryant était l’un des meilleurs basketteurs de tous les temps, il était aussi une source d’inspiration pour les sportifs et même les non sportifs. Onze mois après son triste décès, l’ancien numéro 24 des Lakers a eu droit à un magnifique hommage de la star brésilienne du PSG.

LIRE AUSSI – Kobe Bryant, légendaire star de basket américain est mort dans un crash d’hélicoptère

Ce dernier reprend sur sa cuisse une des citations de motivation du Black Mamba : « Les gens ne comprennent pas à quel point je suis obsédé par la victoire ». C’est sur le compte Instagram du tatoueur (boby_tattoo) du jeune footballeur de 29 ans, que les internautes ont pu découvrir ce message poignant.

La star récidive alors dans ce sens puisqu’il avait déjà rendu un bel hommage à son ami, plus tôt dans l’année lors d’un match face à Lille. Après lui avoir dédié son but marqué au cours de cette rencontre, Neymar ajoutait au micro de canal + : « ​C’est une grande tristess epour le monde du sport et pour nous tous. Pas seulement pour les fans de basket. Je le connaissais et j’ai fait cette célébration pour lui. J’espère qu’il va reposer en paix.​ »

Par Sophie Mang