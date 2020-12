Paris. La chaîne BFMTV présente ses excuses après avoir donné une information erronée sur un manifestant

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Ce samedi, la chaîne d’information a donné une information erronée en marge des manifestations à Paris. Quelques heures plus tard, les journalistes ont rectifié le tir en présentant leurs excuses au nom de la chaîne.

Ce samedi 12 décembre, plusieurs journalistes de BFMTV couvraient la manifestation de la loi sur la sécurité globale à Paris. Les caméras ont retransmis en direct, la progression du cortège dans les rues de Paris.

Mais un évènement a particulièrement choqué les téléspectateurs qui suivaient la manifestation sur BFMTV. Après une violente charge policière, l’un des manifestants qui jouaient du tambour, a poursuivi son chemin, le visage en sang.

« On revient un petit instant sur ces images d’un homme maculé de sang, c’est du maquillage, on vous rassure, pour l’instant pas de blessé. » BFMTV

Très rapidement, les journalistes de la chaîne d’information avaient alors déclaré en plateau que l’homme était en vérité “maquillé”: « On revient un petit instant sur ces images d’un homme maculé de sang, c’est du maquillage, on vous rassure, pour l’instant pas de blessé. » avait déclaré la chaîne d’information pendant son direct.

Hors, sur plusieurs autres vidéos relayées par nos confrères, on peut voir que l’homme était bien présent en tête du cortège lorsqu’il a essuyé une violente charge des policiers, le blessant au visage. Malgré cet incident, le manifestant et musicien avait poursuivi sa route comme-ci de rien n’était pour continuer à jouer de son instrument avant de s’arrêter devant un barrage policier puis de déclarer : « Je fais de la musique moi et c’est ça que je prends. »

Les forces du désordre qui harcèlent les manifestants en fonçant régulièrement dans le cortège sans raison sinon distribuer des coups de matraque.



Regardez l’homme avec le tambour qui joue tranquillement et qui finit la gueule en sang ⤵️⤵️⤵️ ( Live Brut ) #ManifParis pic.twitter.com/DNSXdYdhPJ — Anasse Kazib (@AnasseKazib) December 12, 2020

C’est ça la police Française un musicien blessé le visage en sang ! Après ils comprennent pas pourquoi Assa Traoré est en une du Time.#marchesdeslibertés #StopLoiSécuritéGlobale #LoiSecuritaireGlobale pic.twitter.com/svjAIv4sBn — 🙀 VeryBadMjay / ВериБедМјау 😹 (@veribedmjay) December 12, 2020

En fin d’après-midi, BFMTV est revenu sur cet incident, en présentant ses excuses à ses téléspectateurs qui ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux après les propos de la chaîne d’information : « Il a été évoqué sur l’antenne de BFMTV qu’il s’agissait de maquillage en raison d’une information erronée et il n’en était rien. Cet homme a bien été frappé par des policiers pendant la manifestation. » explique cette dernière avant d’ajouter « BFMTV présente ses excuses pour la diffusion de cette information erronée plutôt dans la journée sur notre antenne. »

Au cours de la manifestation ce samedi à Paris, BFMTV a diffusé en direct les images d’un manifestant le visage en sang. Il a été évoqué qu'il s’agissait de maquillage en raison d’une information erronée. Il n’en était rien: cet homme a bien été frappé par des policiers. pic.twitter.com/4IuRBeJOn4 — BFMTV (@BFMTV) December 12, 2020

Un manifestant, qui jouait du tambour dans le cortège parisien, a été blessé lors d'une charge des forces de l'ordre, ce samedi. Interrogé sur notre antenne, il explique avoir été "frappé" alors qu'il "avait reculé" et dénonce un "défoulement" de la part des policiers. pic.twitter.com/zNuKhjQQeM — BFMTV (@BFMTV) December 12, 2020

Par Jérémy Renard