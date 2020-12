France. Il enferme une chienne de 2 ans dans une machine à laver en marche

Posted by Jérémy R. on. Updated:

C’est un acte de cruauté animalière sans précédent qui s’est produit à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Louna, une petite chienne de deux ans a été sauvée in-extremis par un policier. L’animal, un Jack Russel croisée Westie avait été maltraité par le conjoint de sa maîtresse qui avait placé la petite chienne dans une machine à laver en marche, à Pau.

Cette dernière a vécu l’enfer durant plusieurs minutes avant d’être extirpée de la machine par un agent, rapporte l’association 30 Millions d’Amis qui s’est immédiatement constituée partie civile aux côtés de la Fondation Brigitte Bardot, dans cette affaire sordide.

L’animal secoué contre le tambour, a eu de profondes séquelles

Louna « saignait du museau et avait des rougeurs sur le dessus de la tête » a déploré Nathalie, sa maîtresse. Cette dernière a immédiatement transporté sa chienne chez le vétérinaire qui a constaté d’importantes séquelles, dues aux quantités d’eau avalées et aux chocs contre le tambour qui tournait. « La chienne est arrivée choquée en hypothermie avec un œdème pulmonaire, plusieurs traces d’hématomes et ecchymoses sur tout le corps et des ulcères cornéens » a diagnostiqué le Dr vétérinaire Agnès Caillard.

Si l’animal « va mieux » aujourd’hui, il « garde tout de même des séquelles » comme l’explique sa maîtresse auprès de l’association animalière, 30 Millions d’Amis.

La maîtresse de Louna a porté plainte contre son époux pour « sévices graves et actes de cruauté ».

