Reportage. « Bowie Odyssée » : L’exposition inédite sur David Bowie

Posted by La Rédaction on. Updated:

L’exposition « Bowie Odyssée » devrait ouvrir en janvier 2021 au théâtre Palace, sous réserve des nouvelles mesures gouvernementales. Sous-titrée «50 ans de fanmania », les spectateurs pourront admirer près d’un millier de pièces, souvent très rares, prêtées par des collectionneurs.

Dans l’atmosphère tamisée du théâtre Palace, 8 rue faubourg Montmartre, la scène et les sièges rouges ont disparu, remplacés par des vitrines de musées et des affiches suspendues. Les chansons de David Bowie résonnent dans la salle, diffusées par un juke-box prêté par Radio France. L’exposition devait initialement ouvrir le 15 décembre mais les dernières mesures gouvernementales ont reporté l’ouverture des lieux culturels en janvier 2021.

Dans la première vitrine est exposé l’acte de naissance de David Robert Jones, plus connu sous le pseudonyme de David Bowie. Ce document très rare a été obtenu grâce à l’audace du collectionneur Jean Charles Gauthier, qui s’est présenté à la mairie de Londres pour demander une copie de l’acte de naissance de l’artiste, affirmant faire un arbre généalogique de sa famille.

Quasiment toutes les pièces de l’exposition appartiennent à Jean Charles Gauthier, un collectionneur qui, dès ces 18 ans, a consacré une grande partie de son temps à acquérir des pièces sur David Bowie. Ces reliques émouvantes retracent toute la carrière de l’artiste : de ses débuts où il s’était créé le personnage de Ziggy Stardust à sa dernière tournée, en passant par ses passages au cinéma.

Les fans seront ravis de se replonger dans la carrière de leur idole en regardant les affiches, les dossiers de presse, les VHS et autres pièces ultra-rares. Le spectateur pourra aussi contempler la magnifique collection de vinyls, prêtés par Yves Gardes, provenant des quatre coins de la planète : du Japon, du Brésil, d’Allemagne, de l’ex-Yougoslavie…

Les vitrines s’enchaînent et retracent la vie de l’artiste aux mille facettes. Chaque vitrine colorée retrace une époque de David Bowie. On découvre en déambulant des pièces inédites et insolites. Dans une vitrine, on retrouve par exemple un frisbee collector d’une tournée, dans une autre des pochettes de disques inédites. Les différentes phases de David Bowie sont expliquées avec des écritos, détaillant les pièces des vitrines. Même les fans les plus pointus découvriront des nouvelles choses sur cet artiste éclectique.

Autour des visiteurs, des PVL publicitaires, ces grands panneaux en cartons, montrent David Bowie sous toutes ses facettes. Ils sont comme des spectateurs attendant de voir David Bowie entrer en scène.

On traverse avec les vitrines et les objets les décennies de l’artiste. Tout se lie devant nos yeux, du début à la fin de sa carrière.

Bowie-Odyssée-Actu-Mag.fr (2) Bowie-Odyssée-Actu-Mag.fr (4) Bowie-Odyssée-Actu-Mag.fr (5) Bowie-Odyssée-Actu-Mag.fr (6) Bowie-Odyssée-Actu-Mag.fr (7) Bowie-Odyssée-Actu-Mag.fr (8) Bowie-Odyssée-Actu-Mag.fr (9) Bowie-Odyssée-Actu-Mag.fr (10) Bowie-Odyssée-Actu-Mag.fr (1) Bowie-Odyssée-Actu-Mag.fr (3)

Par Anna David et Emilie Autin