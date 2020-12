Cyberpunk 2077. Un streameur fait un mauvais choix qui va le mettre mal à l’aise pendant son stream

Posted by La Rédaction on. Updated:

Il ne voulait surtout pas faire ce choix. Et pourtant, le streameur sud-coréen Hanryang1125 a fait le buzz en l’espace de quelques secondes au cours d’un stream avec le dernier titre Cyberpunk 2077.

Malaise du streameur sud-Coréen hanryang1125 en pleine partie de CyberPunk 2077

Alors qu’il était en plein stream sur le dernier titre de CD Projekt, le streameur sud-coréen n’a pas fait le bon choix scénaristique en parlant à l’un des personnage non-joueur (PNJ) du jeu.

Le jeune homme a en effet accepté d’avoir une relation sexuelle avec un autre homme alors qu’il pensait que la prestation tarifée allait être effectuée avec une jolie jeune femme.

Malheureusement pour lui, il accepte sans se douter de la scène qui l’attend, tout ça en direct sur son compte Twitch devant des milliers d’internautes qui ont été très amusés par la situation. On sent également le malaise du joueur à cet instant qui préfère en rire mais qui trouve le temps long, souhaitant que son calvaire s’arrête au plus vite.

