Décès de l’actrice Caroline Cellier à l’âge de 75 ans

La comédienne, Caroline Cellier s’est éteinte à l’âge de 75 ans.

C’est une actrice emblématique du cinéma français qui s’est éteinte. L’annonce de sa disparition a été communiquée par son fils, Nicolas Poiret, via une publication Instagram.

« Aujourd’hui, on se quitte pour quelques minutes mais tu auras été et tu resteras éternellement ma force, mes fous rires, mes angoisses, ma dérision, mes coups de sang, ma chevalière des injustices, ma détectrice d’hypocrisie, ma lune, ma Moune, ma mère, ma bataille ! » a-t-il écrit.

La comédienne et veuve du réalisateur Jean Poirer, a joué dans de nombreux films français mais également à la télévision et au théâtre. Parmi ses films à succès : Didier, où elle donnait la réplique à Alain Chabat ou encore Le Zèbre aux côtés de Thierry Lhermitte. En 1995, Caroline Cellier avait obtenu le césar du meilleur second rôle féminin pour le film L’Année des méduses.

Ce mercredi, c’est donc une immense actrice du cinéma français qui s’est éteinte.

