La maire de Marseille, Michèle Rubirola, annonce qu’elle démissionne de ses fonctions

Posted by Jérémy R. on

Après seulement cinq mois de mandat, la maire de gauche de Marseille, Michèle Rubirola, a annoncé ce 15 décembre sa démission. Son départ lié à des raisons de santé n’était jusqu’ici une rumeur. Elle souhaite que son successeur soit son premier adjoint Benoit Payan.

Revoir la conférence de presse de Michèle Rubirola / France 3

Mardi 15 décembre, Michèle Rubirola tient une conférence de presse. La première femme maire de Marseille avait réussi à faire basculer la ville à gauche il y a quelques mois. La rumeur court depuis quelques temps que la maire voulait démissionner. Aujourd’hui s’est chose faite. « J’ai pris la décision de quitter mes fonctions de maire de Marseille. (…) Être maire à Marseille, c’est 300% de son temps, j’en donne 150% ; 300%, ce n’est pas toujours évident » explique Michèle Rubirola comme le rapporte France Info. La maire a en effet connu des problèmes de santé. En septembre, elle avait du laisser les rênes de la ville à son premier adjoint pour se remettre d’une opération.

Ensemble, avec Michèle Rubirola et Benoît Payan, nous poursuivrons notre travail pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique.



👇 Retrouvez notre communiqué de presse 👇 pic.twitter.com/vBFVFy9PMq — Printemps Marseillais ☀️ (@PrintempsMRS) December 15, 2020

Dans cette conférence de presse, elle a aussi annoncé le nom de celui qui devrait la remplacer : Benoit Payan. Son premier adjoint socialiste devrait assurer l’intérim jusqu’au prochain conseil municipal. Le 21 décembre celui-ci votera et décidera de garder Payan à la tête de la ville, ou non comme le rappel BFMTV.

Michèle Rubirola va quant à elle devenir première adjointe. Elle reste donc dans l’équipe municipale, mais n’en prendra plus la tête. Cette nouvelle maire avait pourtant réussi à entamer un nouveau chapitre pour la ville. Après les 25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin, Michèle Rubirola était face à de nombreux défis. « Nous avons découvert l’état dans lequel notre ville a été laissée. Nos capacités d’investissement sont atrophiées, nos ressources exsangues, notre patrimoine est dégradé. C’est une situation exceptionnelle et depuis 1945, Marseille n’a jamais été aussi près de sombrer » assure la femme politique devant les médias. Michèle Rubirola est aussi et surtout médecin. La capitale phocéenne doit relever plusieurs défis : crise économique, crise sociale et crise sanitaire. L’ancienne maire l’assure « Il y a en médecine les spécialistes du temps long et les urgentistes. Je suis de la première catégorie. Et c’est de la seconde dont nous avons besoin à Marseille ».

Michèle #Rubirola est la première victime du Printemps Marseillais, elle aura été dévorée en 6 mois par sa majorité. Je pense à Marseille, déjà en souffrance face aux crises du #COVID19. Je pense aux Marseillais: @MaRegionSud fera tout pour les aider à traverser cette épreuve ! pic.twitter.com/WGyDsN9iXu — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) December 15, 2020