La Youtubeuse, Natoo, débarque sur NRJ Radio Stream ce vendredi 18 décembre dès 21h

C’est l’une des Youtubeuses les plus suivies en France. Natoo qui comptabilise plus de 5 millions d’abonnés sur sa chaîne, sera dans l’émission NRJ Radio Stream de 21 heures à minuit ce vendredi 18 décembre.

La jeune femme, entourée des animateurs Brak et Louis, la star de YouTube partagera et échangera en direct avec les auditeurs, leurs humeurs, leurs inspirations, l’actualité, ses coups de cœur, ses galères et ses passions !

Natoo qui a crée sa chaîne Youtube en 2011 était loin de s’imaginer que quelques années plus tard, elle allait devenir l’une des jeunes femmes les plus suivies sur internet. Âgée de 35 ans, Natoo a déjà eu le privilège de prêter sa voix pour deux films d’animations, à savoir Bob l’éponge, le film : Un héros sort de l’eau puis Lego Batman, le film. Plus récemment, elle a lancé sa ligne de bijoux fantaisie nommée « Joyau magique » en 2016.

