Seine-Saint-Denis. Une conductrice « violemment agressée » dans le RER B

Une conductrice du RER B a été frappée par un passager, ce mercredi 16 décembre, en gare de Sevran-Livry, en Seine-Saint-Denis.

Le trafic de la ligne du RER B a été très perturbé après l’agression d’une conductrice, vers 13h, en gare de Sevran-Livry. Selon la RATP, cette dernière a demandé à un homme de cesser de fumer dans une rame qui l’a violemment frappée au visage et au thorax.

Choquée, elle a été prise en charge par les pompiers, selon France bleu, et a été amené à l’hôpital.

Le trafic fortement perturbé

La conductrice est soutenue par la RATP qui a fait part de « sa grande émotion et de son indignation face à cet acte de violence inouïe à l’encontre de l’un de ses agents et condamne avec la plus grande fermeté une violence inacceptable ». Elle devrait porter plainte dans les prochains jours, soutenue par la RATP.

Ses collègues ont fait immédiatement valoir leur droit de retrait après cette nouvelle agression. Le trafic est encore fortement perturbé sur la ligne ce mercredi soir.

