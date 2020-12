Tom Cruise, furieux contre son équipe sur le tournage de Mission Impossible 7

Il n’a pas mâché ses mots… Sur le tournage du prochain volet de Mission Impossible, l’acteur américain de 58 ans s’est emporté contre ses équipes après avoir constaté que des membres de la production ne respectaient pas la distanciation sociale pour lutter contre le covid-19.

C’est le tabloïd britannique, qui a diffusé un enregistrement de plusieurs minutes où l’on peut entendre la star américaine entrer dans une rage folle.

Le média britannique The Sun a dévoilé un enregistrement audio de Tom Cruise s’emportant sur le tournage du film, devant près d’une cinquantaine d’employés, contre deux de ses collègues. Ces derniers qui auraient été surpris en train d’observer des rushs d’une caméra, à moins d’un mètre de distance, l’un de l’autre. C’est la raison pour laquelle la star de Hollywood aurait interrompu son travail pour les rappeler, de façon très virulente, à l’ordre. Une personne, choquée par ce torrent d’insultes, a pris le soin d’enregistrer son coup de gueule :

LIRE AUSSI – Mission : Impossible 7. L’acteur Tom Cruise aperçu sur le toit d’un train en marche

« Nous sommes la référence absolue. Les tournages à Hollywood reprennent grâce à nous. Parce qu’ils ont confiance en nous et en ce que nous faisons. Je suis au téléphone avec tous les put** de studios tous les soir, les compagnies d’assurance, les producteurs. Ils nous observent et nous citent en exemple pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, bande d’enfoirés ! Je ne veux plus jamais revoir ça ! Jamais !!! Et si vous le refaites, vous êtes virés, si je vous revois faire ça, c’est fini pour vous. Et si quelqu’un de cette équipe fait ça, c’est fini. Et vous, et vous, et vous aussi ! Et vous, ne vous avisez plus jamais de refaire ça ! C’est tout ! Pas d’excuses. Vous pouvez le dire aux gens qui perdent leur putain de maison parce que notre industrie est fermée. Cela ne va pas mettre de la nourriture sur leur table ou payer leurs études universitaires. Donc je me fiche de vos excuses. Je vous l’ai déjà dit et redit, et si vous le refaites, c’est fini ! (…) Vous comprenez ce que je vous demande ? Vous comprenez la responsabilité que vous avez ? (…) Si vous ne pouvez pas être raisonnables et que je ne peux pas gérer votre logique, vous êtes virés. C’est tout » s’est emporté Tom Cruise.

Le tournage du film avait déjà été interrompu en février puis en octobre en Italie, car des personnes de l’équipe de production avaient été atteintes du covid-19. Le comédien et producteur du film, souvent aperçu portant deux masques, a pris à cœur le respect de toutes les mesures nécessaires à diminuer la propagation du virus. Mission Impossible 7 devrait sortir au cinéma en novembre prochain.

Par Joyce Adiahenot