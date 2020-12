Baisse des déserts médicaux grâce à la téléconsultation

Posted by La Rédaction on. Updated:

Pour lutter contre les déserts médicaux, la téléconsultation vient au secours des Français.

Une étude parue en février 2020 et rédigée par le Ministère de la Santé et la Solidarité a montré qu’il y avait une forte aggravation des déserts médicaux en France depuis quelques années. Un désert médical est une zone géographique dont la densité des professionnels ou des établissements du secteur de la santé est nettement plus faible que dans le reste du pays, de ce fait les habitants n’ont pas accès aux soins ou alors ils doivent attendre trop longtemps pour obtenir un rendez-vous.

En 2018, près de 3,8 millions de Français vivaient dans une zone sous-dotée en médecin généraliste, contre 2,5 millions quatre ans plus tôt. Ces déserts médicaux se situent principalement dans le nord de la France et dans certains départements d’outre-mer. Il y a moins d’infrastructures, pas de gares, de commerces, de lieux culturels et donc moins de praticiens.

La demande de soins est en hausse, tandis que les disponibilités des médecins sont quant à elles en baisse. En effet, il y a eu une forte vague de départs en retraite des médecins généralistes et ils ne sont pas ou peu remplacés. Selon les calculs de l’ordre des médecins publiés en 2016, on compte une perte d’un médecin sur quatre sur la période de 2007 à 2016, et ce phénomène devrait s’étendre au moins jusqu’en 2025.

De plus, les jeunes médecins favorisent leurs installations dans les zones géographiques dynamiques, où il y a des commerces et des transports en commun afin de s’assurer un nombre important de consultations. Ils favorisent également les cabinets où ils peuvent exercer à plusieurs médecins, et non en cabinet individuel afin de diminuer les coûts ce qui fait que très peu de cabinets sont ouverts dans des lieux où il n’y en a pas.

À cause des déserts médicaux et donc de la difficulté d’accès au soin, près de deux Français sur 3 renoncent à se soigner, c’est pourquoi la démocratisation de la consultation à distance ou l’installation de dispositifs d’aide à la mise en place d’une téléconsultation sont primordiaux.

Qu’est-ce que la téléconsultation ?

Le déploiement de la téléconsultation est un enjeu clé pour l’amélioration de l’organisation du système de santé et l’accès aux soins pour tous sur tout le territoire français car il va permettre de diminuer les déserts médicaux. Mais alors en quoi cela consiste ?

Le principe est simple : la téléconsultation est une consultation à distance d’un patient par un médecin, qu’il soit généraliste ou d’une autre spécialisation. Vous pouvez par exemple réaliser une consultation à distance avec un dermatologue ou avec un ORL. Tout patient et tout médecin peut avoir accès à la téléconsultation. Quel que soit votre lieu de résidence, que vous souhaitiez consulter pour un problème de santé occasionnel ou pour une maladie chronique, le médecin le plus à même de vous prendre en charge peut vous proposer une consultation à distance.

Le médecin pratiquant la téléconsultation doit connaître le patient afin de garantir une prise en charge de qualité et d’éviter les erreurs de prescription, c’est pourquoi le patient doit avoir eu une consultation physique (cabinet médical, à domicile ou établissement de santé) au cours des 12 derniers mois précédant la consultation à distance. Depuis 2018, cette consultation à distance est prise en charge par la sécurité sociale dans les conditions habituelles, vous payez le même prix qu’en cabinet et percevez le même remboursement suite à votre téléconsultation.

<h2>Comment se déroule une séance de consultation à distance ?</h2>

Une téléconsultation ne nécessite pas de prendre un abonnement, il n’y a pas besoin de souscrire à une quelconque offre et il n’y a aucun matériel à installer : elle se fait via un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable équipé d’une caméra fonctionnelle. Cette technique de consultation est très facile à utiliser et fluide même pour les personnes se pensant novices dans l’informatique. Il suffit de se laisser guider et le tour est joué.

Voici les étapes pour démarrer la consultation à distance :