Covid-19. Un évolution du nombre de cas qui inquiète

Alors que le président a annoncé être positif au COVID-19, le pays connaît une importante remontée de cas. Alors que les fêtes de fin d’année commencent dans une semaine, la situation est « préoccupante » alerte Jérôme Salomon.

Alors que les fêtes de fin d’année approchent et que les Français ne sont plus confinés, l’épidémie ne s’est pas arrêtée. Au contraire, « l’évolution de l’épidémie est préoccupante », alerte Jérôme Salomon le directeur général de la santé. Ce jeudi, il a fait un nouveau point sur la situation épidémiologique en France.

Sur la seule journée du 17 décembre, 18 254 nouveaux cas ont été confirmés. Le chiffre est préoccupant, car comme l’indique le gouvernement, il est en hausse de 3.6% face aux chiffres de la veille. De plus, il est bien loin de l’objectif des 5000 cas par jour. Ce sont aussi 151 nouveaux patients qui ont été admis en réanimation. Le maintenant fameux R de reproduction du virus est de nouveau passé au dessus de 1. Jérôme Salomon a indiqué qu’il était à présent à 1.03, un indicateur synonyme de reprise épidémique.

Covid-19: l’épidémie repart à la hausse en France pic.twitter.com/kNHJevpnF7 — BFMTV (@BFMTV) December 18, 2020

Après plusieurs semaines de baisse, l’épidémie semble donc être repartie en France, comme dans beaucoup d’autres pays européens. Après cinq semaines de baisse, le nombre de nouveaux cas en France a augmenté de 10% cette semaine.

A l’approche des fêtes, il est donc essentiel de respecter les gestes barrières et les mesures de sécurité. Chaque personne ayant des symptômes doit s’isoler et se faire tester le plus rapidement possible. Le téléchargement et l’utilisation de l’application TousAntiCovid est toujours d’actualité. Pour essayer de limiter les risques, les citoyens sont appelés à la responsabilité.

Par Emilie Autin