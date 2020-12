PoKerStars s’associe au champion français du streaming Gotaga

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Avec plus de 2 millions d’abonnés sur sa chaîne de streaming, Twitch, Gotaga reste l’un des streamer français le plus populaire.

Ce vendredi, celui que l’on surnomme le « French Monster » a annoncé ses retrouvailles avec Neymar Jr sur PokerStars, le plus grand site de poker en ligne du monde qui a élargi sa famille avec l’ajout de la star française du e-sport, à savoir Gotaga.

L’icône mondiale de football a en effet annoncé avec enthousiasme le nouveau partenariat entre PokerStars et Gotaga sur ses réseaux sociaux aujourd’hui.

De nombreux évènements en préparation

Tout au long de l’année 2021, les fans de Gotaga pourront s’attendre à voir des tournois et des freerolls PokerStars exclusifs, à recevoir des cadeaux et découvrir des contenus passionnants avec des invités de renom, dont un autre streamer, Doigby.

Pour célébrer l’arrivée de Gotaga au sein du Team PokerStars, Neymar Jr va défier la star française dans un combat spécial Team Neymar vs Team Gotaga, qui sera diffusé en streaming sur la chaîne Twitch de Gotaga le 21 décembre à 19h30. Les fans pourront voir la paire s’affronter tout en jouant à divers jeux, dont un tournoi de poker avec un buy-in de 1 000 euros. (Voir conditions sur pokerstars.fr).

Pour plus de stimulation, un freeroll spécial sera proposé sur PokerStars.fr le 21 décembre. La communauté PokerStars rivalisera pour avoir la chance de jouer contre Neymar Jr et Gotaga lors du buy-in de 1 000 € qui aura lieu plus tard dans la soirée.

La communauté PokerStars peut se rendre sur la chaîne Twitch de Gotaga pour obtenir plus d’informations sur le partenariat et les tournois exclusifs.

Rendez-vous lundi 21 pour une soirée inédite avec @neymarjr ! 😱



Au programme de la soirée, un petit 5VS5 sur CS & un tournoi de Poker avec @pokerstars ! ♠️



▶️ https://t.co/HWYYk2HDcP | https://t.co/t5A8aceLv4 pic.twitter.com/Nhyuge1P4t — GotagaTV (@GotagaTV) December 18, 2020

Par Jérémy Renard