Un mort et un blessé dans une fusillade survenue à Bastia

Une fusillade a éclaté ce samedi 19 décembre dans le quartier populaire de Lupino, faisant deux victimes.

D’après Corse matin, les faits se sont produits aux environs de 14h30 ce samedi. Un gérant de bar âgé de 40 ans a été tué sur le coup à l’issue d’une fusillade survenue dans le quartier populaire de Lupino. Blessé à la cuisse, le frère de la victime a quant à lui pu se rendre de ses propres moyens à l’hôpital, précise Le Progrès.

L’auteur de la fusillade s’est tendu à la police

L’auteur de la fusillade, âgé de 47 ans, s’est rendu à la police avant d’être placé en garde à vue.

Une enquête pour homicide volontaire et tentative d’homicide volontaire à été ouverte et confiée à la DRPJ de Bastia. Selon les premiers éléments rapportés par le magistrat, Arnaud Viornery, il pourrait s’agir d’un conflit entre l’auteur des coups de feu et les victimes.

