Dacia Duster : quels sont les pneus les plus adaptés ?

[Contenu Sponsorisé]

Le Dacia Duster est le deuxième véhicule le plus vendu en Europe, voici quelques conseils pour optimiser ses équipements.

Quels pneus choisir pour une Dacia Duster ?

Commercialisé en 2010 par la marque Dacia, le Duster a été le premier et reste aujourd’hui l’un des seuls SUV vendus à prix bas, une des raisons principales de son si grand succès, que ce soit pour le premier modèle ou pour le second sorti en 2018. La Dacia Duster est à la fois élégante et solide, elle s’adapte parfaitement à une vie de famille et est très plébiscitée par les amoureux des chiens grâce à son grand coffre idéal pour partir se balader en famille. Loin d’être un véhicule lent et lourd, la Dacia Duster propose une puissance de moteur pouvant aller jusqu’à 125 chevaux en fonction du modèle. Le parfait mélange entre un véhicule familial et un 4×4, le tout à prix abordable.

Au mois d’octobre 2019, le magazine spécialisé AutoPlus mentionnait d’ailleurs un rapport plaçant ce véhicule à la deuxième place des véhicules les plus vendus en Europe, juste derrière la Golf de Volkswagen. Pour bénéficier de la bonne tenue de route et de la maniabilité de ce véhicule, il est essentiel de savoir choisir les bons accessoires et notamment les pneus. Alors comment choisir ses pneus ? Lesquels sont les mieux adaptés au Duster ? Quel intérêt de choisir un modèle avec capteur TPMS ? Voici quelques conseils.

Quels modèles de pneus sont les mieux adaptés à la Dacia Duster ?

Plaisir de conduite, maniabilité du véhicule mais aussi et surtout sécurité : tous ses éléments ont un point commun : les pneus. Il existe de nombreuses marques et beaucoup de modèles de pneus, cependant tous ne se valent pas et il est essentiel de prendre le temps de comparer les produits afin d’opter pour celui le mieux adapté à votre Dacia Duster.

Le premier critère à prendre en compte est celui concernant vos habitudes de circulation : Roulez-vous plutôt en ville ou bien sur l’autoroute ? Vivez-vous dans une région souvent enneigée, très pluvieuse ou au climat déjà changeant ? Appréciez-vous une conduite plus sportive que d’accoutumée ? La réponse à toutes ces questions vous permettra de faire une présélection afin de choisir les pneus à installer ou à faire installer sur votre Dacia Duster.

À noter que si vous vivez dans une région où la météo change beaucoup, allant de l’ensoleillement aux chutes de neige, il est préférable d’avoir chez soi plusieurs séries de pneus afin d’en changer une fois que la saison hivernale a commencé. Pour les régions au climat tempéré (sans ou avec peu de neige), des pneus toutes saisons peuvent également faire l’affaire.

Pneus avec capteur TPMS : quels avantages ?

En recherchant des pneus pour votre Dacia Duster, vous remarquerez rapidement que certains indiquent être équipés d’un capteur TPMS. Mais qu’est-ce que ce capteur ? À quoi sert-il ? Le système TPMS (Tire Pressure Monitoring System, comprenez “Système de Surveillance de la Pression des Pneus” en français) a été conçu dans le but de contrôler la pression des pneus d’un véhicule afin d’en avertir le conducteur, et ainsi d’augmenter son niveau de sécurité. En effet, rouler avec un pneu dégonflé ou sous-gonflé entraîne une diminution de la stabilité du véhicule en roulant mais aussi au moment du freinage.

Chaque année, ce problème est la cause de plus de 150 000 accidents à travers l’Europe, c’est pour cela que les fabricants de pneus sont constamment à la recherche de solutions innovantes, telles que le TPMS. Il existe deux capteurs : le direct et l’indirect. L’indirect fonctionne via l’ABS et va venir inspecter le mouvement des rotations des routes de votre Dacia Duster afin de déterminer si l’une d’entre elles tourne à une vitesse différente des autres. Le système direct lui, plus précis que le précédent, est directement fixé sur les valves des pneus et va venir indiquer au conducteur, via le tableau de bord, la pression et la température de chaque pneu afin que celui-ci sache directement si l’un d’entre eux présente une défaillance. Un moyen innovant de rouler en toute sécurité.