Qui est Amandine Petit, Miss Normandie élue Miss France 2021 ?

Amandine Petit, Miss Normandie, a été sacrée Miss France 2021, ce samedi 19 décembre.

Miss France 2021 sera donc Amandine Petit, une jolie blonde aux yeux bleus de 23 ans. Elle succède à Clémence Botino, Miss France 2020. La jeune femme est étudiante en Master de Management des structures sociales à Caen et a pour ambition de devenir « directrice d’établissement santé pour personnes âgées ». Elle souhaiterait soutenir la recherche médicale, notamment sur la maladie d’Alzheimer en tant que miss France.

Une Miss passionnée !

Amandine Petit est aussi une passionnée de danse de salon, sport qu’elle a pratiqué durant sept ans. Mais faute de partenaire masculin, elle n’a pas pu faire de compétition. Elle adore cuisiner, passe-temps qu’elle pratiquait pendant son enfance avec sa mère et sa grand-mère.

Se présentant comme « une fille authentique » dans le portrait diffusé avant le concours, la jeune femme a commencé les concours de beauté après une rencontre avec Malika Ménard, Miss France 2010. Elle n’avait que 17 ans et avait demandé une photo à Malika Ménard qui a remarqué son potentiel et l’a mise en contact avec le comité Miss Normandie. Amandine Petit s’est alors lancée dans l’aventure des concours de beauté et avait été sacrée première dauphine du concours de Miss Basse-Normandie et deuxième dauphine de Miss Normandie.

