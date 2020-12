Spiruline liquide ou en comprimés, que choisir ?

Posted by La Rédaction on

[Contenu Sponsorisé]

Extrêmement bénéfique pour la santé, la spiruline est disponible sous forme liquide dans de petites ampoules.

Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant la spiruline regorge de bienfaits pour notre organisme et pour celui de nos animaux domestiques. Alors la spiruline liquide, qu’est-ce que c’est ? Et bien c’est une algue, une microalgue plus précisément, qui existe depuis environ trois milliards d’années. Si cette algue fait autant parler d’elle, c’est qu’elle contient une quantité importante de protéines, d’acides gamma-linoléiques et d’antioxydants, le tout en étant très peu calorique, ce qui en fait un complément alimentaire d’excellente qualité et naturel de surcroît. Il existe en tout plus de trente espèces de cette plante, mais celle que l’on consomme le plus sous forme d’ampoules de spiruline liquide ou de comprimés est la spirulina platensis.

Généralement consommée sous forme de cures de plusieurs semaines avec des ampoules de spiruline à boire tel quel ou à diluer, elle existe aussi sous forme de comprimés ou de poudre et fait également partie de la composition de certaines barres de céréales pour les sportifs. Les bienfaits de cette microalgue sont d’ailleurs si intéressants d’un point de vue santé que certaines marques d’alimentation animale comme Purina par exemple ont fait le choix d’en intégrer à leurs produits.

La spiruline, à la base d’un futur traitement contre le diabète ?

Le diabète est une maladie grave qui touche chaque année de plus en plus de personnes à travers le monde, malheureusement il n’existe à ce jour aucun traitement curatif de cette maladie. Si rien n’est encore complètement prouvé à l’heure actuelle, il y a de fortes chances pour que d’ici quelques années des traitements à base de spiruline liquide soient prescrits aux personnes atteintes de diabète. En effet, plusieurs études ont été réalisées dans ce sens et démontrent que la consommation de spiruline liquide ou sous forme de comprimés contribuerait à la réduction des lipides sanguins et donc à celle du niveau de glycémie des patients atteints de diabète de type 2.

Ce n’est pas tout : d’autres études ont quant à elles montré de réels effets bénéfiques de la spiruline sur le système immunitaire. Autre effet surprenant, la prise de spiruline sous forme de cure de plusieurs mois permettrait également de réduire les symptômes des allergies nasales ou encore de rhinite allergique. Si ces recherches n’en sont encore qu’à la phase d’étude, il y a de grandes chances pour que l’on entende encore parler de la spiruline dans les années à venir !

Pourquoi faire une cure de spiruline liquide ?

Pour bénéficier des bienfaits de la spiruline sur votre organisme, il n’est pas forcément nécessaire d’en consommer constamment, vous pouvez tout à fait faire une cure de quelques semaines quand vous en ressentez le besoin (fatigue passagère, approche de l’hiver, etc). Pour cela, vous trouverez chez des vendeurs spécialisés des boîtes contenant des ampoules de spiruline liquide à boire tel quel ou en les diluant dans un verre d’eau. L’avantage principal de cette consommation de la spiruline liquide plutôt que sous forme de comprimés par exemple est que lorsqu’elle est sous forme liquide, cette microalgue est bien mieux assimilée par l’organisme et elle est donc plus efficace.

L’idéal est de faire une cure allant de trente à quatre-vingt-dix jours en fonction de votre envie et de vos besoins, à raison d’une ampoule par jour. Lorsque l’hiver approche et que votre système immunitaire va être mis à rude épreuve, n’hésitez pas à opter pour une cure de deux ampoules par jour pour une meilleure défense contre les bactéries et virus de l’hiver. Pour plus d’efficacité, il est conseillé de suivre cette cure tout en ayant une alimentation équilibrée et en pratiquant une activité sportive régulière même légère comme de la marche par exemple. Nous vous recommandons également d’opter pour des produits fabriqués en France afin de vous assurer de la provenance de la spiruline que vous consommez.