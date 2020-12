Coronavirus. Doit-on s’attendre à un reconfinement après les fêtes de Noël ?

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, de nombreux pays européens ont pris la décision de reconfiner la population face à l’évolution de la pandémie. En France, aucune mesure n’est envisagée pour le moment…

Au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Italie, la situation épidémique est-elle que les autorités ont pris la décision de reconfiner la population, quitte à sacrifier les fêtes de Noël.

En France, le gouvernement qui a instauré un couvre feu depuis le 15 décembre, n’envisage pas de telles mesures pour le moment. Les objectifs des 5000 cas de contamination quotidiens fixés par Emmanuel Macron en octobre dernier sont pourtant loin d’être atteints. Et pour cause, la France a enregistré 12.799 nouveaux cas en l’espace de 24 heures au dimanche 20 décembre et 17.565 nouveaux cas au samedi 19 décembre, ce qui montre que la propagation du virus est encore très présente sur notre territoire.

Pas de mesures de reconfinement envisagées pour le moment en France

Le gouvernement a récemment bloqué ses frontières avec le Royaume-Uni afin d’éviter toute entrée sur le territoire, après la découverte d’un cas de mutation lié au du Sars-CoV-2. Celui-ci n’envisage pas de reconfiner la population pour le moment.

« Il n’y a pas de mesures envisagées à ce stade (pour le réveillon du 31). On n’entend beaucoup de questions liées à un éventuel durcissement. Les mesures prises par nos voisins aujourd’hui en urgence sont celles que nous avons prises par anticipation. Si elles ont été jugées difficiles, nous les assumons. Nous avons pris nos responsabilités au bon moment. » a déclaré Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement ce lundi 21 décembre.

De son côté, le chef de l’État, testé positif au Covid-19 le 17 décembre dernier, s’est exprimé dans une courte vidéo sur son état de santé avant d’apeller les français à la responsabilité de chacun.

« Le virus repart, encore plus fort, donc nous devons être vigilant, nous devons prendre soin des uns des autres en ce moment de fêtes. Donc j’en appel à chacune et chacun d’entre vous, je vous compte vraiment sur vous. »

Un médecin appelle à un reconfinement strict au 26 décembre

Pour Djillali Annane, Chef du service de réanimation de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), ce dernier appelle à un « reconfinement strict le 26 décembre pour un mois ».

Ceci va « permettre de revenir à un niveau de contamination quotidien aux alentours de 1000 par jours comme il l’était en juin, ce qui nous permettra de mieux contrôler l’épidémie et quasiment de la contrôler une fois pour toute. » a déclaré le médecin au micro de BFMTV.

Pr Djillali Annane appelle à un "reconfinement strict le 26 décembre" pic.twitter.com/J5shYo2t5O — BFMTV (@BFMTV) December 22, 2020

