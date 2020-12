Essayez la téléconsultation en pharmacie

Posted by La Rédaction on

[Contenu Sponsorisé]

Pouvoir avoir un avis médical fiable sans aller chez son médecin est désormais possible avec la téléconsultation en pharmacie.

Téléconsultation en pharmacie : c’est possible !

Depuis le début de la crise sanitaire que nous traversons, le nombre de Français ayant opté pour la téléconsultation ne fait qu’augmenter. En effet, pendant une période où il est recommandé de sortir de chez soi le moins possible, avoir la possibilité de consulter son médecin par visioconférence sans sortir de chez soi semble être une très bonne solution. Cependant, comment faire lorsque l’on ne maîtrise pas internet ou que l’on n’a pas d’ordinateur équipé d’une caméra à disposition ?

Pour permettre à tous d’avoir accès aux soins rapidement et dans d’excellentes conditions, la téléconsultation en pharmacie est désormais disponible dans certains établissements. En effet, plusieurs pharmacies ainsi que des mairies de France se sont dotées de cabines ou de bornes médicales connectées afin de permettre à ceux qui le souhaitent de consulter un médecin généraliste ou un spécialiste en quelques minutes seulement. Mais alors comment se déroule une téléconsultation en pharmacie ? Quel est l’intérêt pour les pharmacies de s’équiper de ce genre de dispositif, utile mais tout de même coûteux ? Nous vous donnons davantage d’informations sur cette médecine du futur qui fait désormais partie de notre quotidien.

Afin de pouvoir proposer à ceux qui le souhaitent un service de téléconsultation en pharmacie, l’établissement doit se munir d’un équipement spécialisé, soit sous forme de borne soit sous forme de cabine médicale. Chaque borne ou cabine sont équipées d’un écran et d’une caméra mais aussi de divers appareils connectés qui vont permettre au médecin ou au spécialiste d’ausculter son patient quasiment de la même manière que si celui-ci se trouvait dans son cabinet.

Si tous les types de consultation ne sont pas disponibles lors d’une téléconsultation en pharmacie, il est tout à fait possible de demander un renouvellement d’ordonnance ou de faire observer un grain de beauté anormal à un dermatologue par exemple. Ce système permet également aux parents d’avoir un médecin en face d’eux rapidement pour qu’il puisse juger de la nécessité ou non d’emmener leurs enfants aux urgences, ce qui aide à désengorger ce service souvent plus que surchargé. Afin que l’intimité et la confidentialité puissent être respectées, les cabines médicales se ferment et offrent une isolation visuelle et sonore complète, tandis que les bornes doivent être placées par les pharmacies et les mairies dans des pièces dédiées entièrement à ce service. À la fin de la consultation, une imprimante intégrée permet au praticien de délivrer une ordonnance pour des médicaments ou pour un examen médical si nécessaire.

Quel est l’intérêt pour les pharmacies ?

Ces équipements innovants sont extrêmement utiles mais il est évident que proposer un service de téléconsultation en pharmacie dans son établissement représente un coût, alors pourquoi de plus en plus de pharmacies sautent le pas ? La première raison est simple : cela leur permet d’augmenter considérablement la fréquentation de leurs établissements. Imaginez sortir du cabinet de votre médecin et pouvoir directement récupérer vos médicaments, irez-vous quand même dans votre pharmacie habituelle ? Probablement pas. En installant une cabine de téléconsultation en pharmacie, celle-ci s’assure de voir son nombre de clients augmenter, sans compter que ceux-ci peuvent également en profiter pour effectuer des achats de parapharmacie et de cosmétiques.

De plus, en agissant ainsi, les pharmacies participent activement à la diminution des déserts médicaux, problème de plus en plus important en France. En effet, de nombreux Français ne peuvent pas consulter un médecin aussi souvent qu’ils le voudraient parce que les cabinets près de chez eux sont surchargés ou qu’il est nécessaire de parcourir un certain nombre de kilomètres afin de trouver un cabinet médical. Grâce à la démocratisation de la téléconsultation, ce problème diminue grandement et finira peut-être même par disparaître complètement.