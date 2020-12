La succes story de Farid Touifer

Posted by Jérémy R. on

[Contenu Sponsorisé]

6h43 minutes. C’est le temps que nous passons en moyenne chaque jour en ligne. Une donnée que Farid Touifer, e-commerçant à succès, avait analysé et qui a bien évidemment orienté son choix professionnel.

Zoom sur le parcours de cet entrepreneur à succès !

Vous faites aujourd’hui parti des leaders du e-commerce, qu’est-ce qui vous a amené a vous intéresser à ce secteur ?

Premièrement, je n’étais pas prédestiné à devenir e-commerçant. Plus jeune, j’ai eu un parcours assez atypique. D’animateur à commercial ou encore agent de sécurité, j’ai eu énormément d’expériences professionnelles, mais toutes réussies. Je n’ai jamais eu de difficultés à obtenir ce que je souhaite car j’ai toujours fait en sorte de l’obtenir.

De ce fait, lorsque j’ai entendu parler du e-commerce par le biais d’un ami, j’ai commencé à me renseigner, un peu comme tout le monde pourrait le faire.

J’ai très rapidement compris qu’une opportunité était à saisir. Dans un monde qui devient de plus en plus digitalisé, le secteur de la vente en ligne m’est apparu comme une évidence.

Quelle a été votre stratégie pour parvenir à vous démarquer parmi vos concurrents ?

Il faut savoir qu’avant d’obtenir les chiffres d’affaires que je génère aujourd’hui, je suis passé comme beaucoup, par des périodes dans lesquelles mes efforts ne payaient pas.

Lorsque j’ai débuté, c’était une catastrophe. Alors la première stratégie que j’ai adopté, si l’on peut appeler ça une stratégie, c’est vraiment de persévérer.

On me demande souvent comment j’ai fait pour en arriver là où j’en suis. Ce qu’il faut savoir c’est qu’un bon entrepreneur est celui qui se relève toujours. C’est le point de départ du succès.

Ensuite bien évidemment, il faut savoir manier et comprendre le milieu dans lequel on travaille.

Personnellement, j’ai réussi à me démarquer grâce au marketing d’influence. C’est vraiment la stratégie dans laquelle je m’épanoui le plus et avec laquelle je parviens à faire monter en puissance mes différentes marques.

Persévérance, stratégie marketing sont donc les clés pour réussir ?

Oui et non. Je dirais que c’est un package. Il faut savoir cumuler ces deux aspects mais ne pas négliger les autres. Avant même d’adopter une stratégie marketing, il faut avoir respecté certaines bases essentielles sans lesquelles il sera difficile de se démarquer.

Peu importe le positionnement marketing adopté, il faut savoir que le consommateur n’est pas dupe. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le e-commerce sans proposer à vos clients un produit gagnant, ou bien qui apporte une réelle valeur ajoutée. C’est pour moi une base essentielle. Si vous ne croyez pas en votre propre produit, vos efforts ne paieront pas, même si vous êtes persévérant et déterminé.

Quels conseils donneriez-vous aux futurs e-commerçants à venir ?

Tout simplement, je leur dirais de ne pas se poser de questions. Prendre les risques tant qu’on est encore jeune, car le parcours d’un entrepreneur n’est pas toujours tout rose. Évidemment, l’entrepreneuriat est une route sinueuse, mais les échecs sont des leçons qu’il faut absolument avoir apprises pour toucher plus haut !

Les personnes qui souhaitent se lancer dans le e-commerce doivent garder un état d’esprit positif, c’est le plus important. Sans persévérance, il est difficile d’atteindre des sommets et de dépasser ses objectifs.

Le meilleur conseil que j’aurai à leur donner, et c’est celui que j’ai toujours appliqué : c’est de croire en eux et de se faire confiance.

https://www.instagram.com/farid.ecompro/