Mort de Claude Brasseur. Retour sur 62 ans de carrière

L’acteur français Claude Brasseur est décédé, ce mardi 22 décembre, après une longue et riche carrière de 62 années.

Enfant du grand acteur Pierre Brasseur et de la comédienne Odette Joyeux, Claude Brasseur a mené une longue carrière durant laquelle il a tourné dans plus d’une centaine de films et obtenu deux fois le césar du meilleur acteur. Cette grande figure du cinéma français a joué pour le grand et le petit écran mais aussi pour le théâtre.

Le début d’une carrière prometteuse

Issus d’une longue lignée d’acteurs, Claude Brasseur fait ses débuts dans la pièce de théâtre de Marcel Pagnol, Judas en 1955. Sa carrière au cinéma débute un an plus tard dans le film Le Pays d’où je viens du célèbre réalisateur Marcel Carné.

Après un arrêt de trois ans pendant lequel il est parachutiste pendant la guerre d’Algérie, il reprend le cours de sa carrière en tournant avec son père dans le film Les yeux sans visage de Georges Fanju.

Une reconnaissance tardive grâce à la télévision

Dès lors, l’acteur va enchaîner les films : Bande à part de Jean-Luc Godard, Un homme de trop de Costa-Gavras, Une belle fille comme moi de François Truffaut…

Mais il sera vraiment connu du grand public grâce à la série télévisée Les nouvelles aventures de Vidocq diffusée de 1971 à 1973 où il incarne Vidocq, un bagnard devenu policier. La reconnaissance vient en 1977 lorsqu’il obtient l’oscar du meilleur acteur pour son rôle dans la comédie Un éléphant ça trompe énormèment puis en 1980 pour le film La guerre des polices.

Les spectateurs auront retenu son rôle de père de Sophie Marceau dans La Boom et de vacancier dans Camping. Mais Claude Brasseur était surtout un acteur polyvalent à l’aise aussi bien dans la comédie que dans les films policiers.

L’hommage vibrant de Patrick Sébastien pour son ami Claude Brasseur

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne, l’animateur télévision, Patrick Sébastien., a tenu à rendre un vibrant hommage au comédien français.

Par Anna David