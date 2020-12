Décès de la chanteuse Rika Zaraï à l’âge de 82 ans

Posted by La Rédaction on. Updated:

Agée de 82 ans, la chanteuse israélienne, Rika Zaraï, s’est éteinte à l’âge de 82 ans.

Elle était connue pour ses titres à succès « Sans chemise, sans pantalon » ou encore « Alors je chante ». Rika Zaraï est décédée à l’âge de 82 ans.

L’annonce a été faite par l’ambassade d’Israël en France qui a été faite via Twitter. « Profondément attristés de la disparition de Rika Zaraï qui a conquis le des avec son bel accent de sabra. Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C’est une des plus belles voix d’ en français qui s’est éteinte. Nos condoléances à son époux JP Magnier. » a écrit l’Ambassade d’Israël en France.

La chanteuse née à Jérusalem le 19 février 1938, s’était installée en France juste après son service militaire pour poursuivre ses études musicales après avoir obtenu un premier prix de piano. Rika Zaraï avait ensuite chanté dans des cabarets avant de croiser la route d’Eddie Barclay qui l’avait propulsé sur les devants de la scène.

Après avoir signé un contrat sous le label « bel air », elle avait enregistré l’Olivier et Hava Nagila, deux titres à succès qui avaient été diffusés sur les radios. Rika Zaraï avait également eu le privilège d’assurer la première partie de Jacques Brel à l’Olympia, en 1961. D’autres titres comme Sans Chemise, sans pantalon, Balapapa, Alors je chante, viendront combler le succès de la chanteuse.

Cette dernière était apparue pour la dernière fois sur la scène des Folies Bergères, en février dernier juste avant de célébrer ses 82 ans. Rika Zaraî qui participait à La Nuit de la déprime organisée par Raphaël Mezrahi.

Par La Rédaction