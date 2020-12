Posted by La Rédaction on

[Contenu Sponsorisé]

Le phénomène commence à se développer. La série audio vient se positionner sur les créneaux habituellement pris par les podcasts, la musique et les livres.

Les séries audio vont-elles concurrencer les séries télévisées ?

À l’heure où le divertissement change de visage et prend une place considérable dans la vie quotidienne des Français, les choix se multiplient. En effet, il y a toujours plus de possibilités et d’options disponibles pour s’adapter aux préférences de chacun. C’est dans ce contexte qu’est apparue la série audio, nouveau divertissement qui se montre de plus en plus en lien avec les besoins et les activités de chacun. Mais les séries audio est-elle pour autant en capacité de concurrencer la série TV ?

Lien entre les séries audio et les séries télévisées

Depuis quelques années, et grâce à la réalisation de production de très grande qualité, la série télévisée est devenue aussi appréciée que les films de cinéma. Elles sont d’ailleurs souvent primées avec des acteurs récompensés. Pourquoi un tel succès ? Parce que la série offre un véritable univers durable. Lorsque le film s’arrête au générique, la série promet, elle, de poursuivre les aventures. Construite avec des hauts et des bas, des suspens et des résolutions, elle procure un grand nombre d’émotions. Plus encore, la série dure dans le temps et promet donc de longues heures de divertissement. La série à écouter joue sur les mêmes codes. Des codes qui fonctionnent et qui séduisent un large public.

Autre lien entre ces deux types de séries : l’adaptabilité. En effet, la série à l’avantage d’être plus courte, de se regarder au moment de son choix – puisque désormais chacun construit son propre programme télévisé en fonction de ses horaires et de son rythme de vie – et de se poursuivre à un rythme plus ou moins soutenu.

Quels sont les atouts spécifiques des séries audio ?

À la différence de la série télévisée, la série audio apporte une nouvelle dimension de divertissement à l’auditeur. Elle n’utilise qu’un seul sens et en cela elle provoque des sensations très différentes. C’est un vecteur d’émotion, mais aussi d’immersion et un moyen d’ouvrir au maximum son imagination. Ainsi, l’auditeur devient un acteur de son divertissement au même titre que le lecteur. Dans un film ou une série télévisée, tout lui est fourni, il n’y a plus qu’à mettre le cerveau sur off pour profiter de l’instant. Avec une série à écouter – au même titre qu’avec la lecture – l’auditeur devient donc créateur puisque son imagination va construire les détails du monde qui lui est conté. La série à écouter possède aussi un atout très important et singulier : celui d’être un loisir parfaitement mobile. En cela, il est au même titre que la musique, un parfait accompagnateur pour de nombreuses activités comme le jogging ou les transports en commun. Un avantage que n’ont pas les livres, les jeux vidéo ou les séries TV qui tous imposent d’observer un écran et non pas le monde alentour.

Des loisirs pour tous les goûts

La série à écouter est-elle en passe de prendre le pas sur la série télévisée ? Probablement pas. Mais les deux évoluent positivement en parallèle. Elles offrent toutes deux des moments de divertissement de qualité. Ce qui importe surtout, aujourd’hui, c’est d’avoir le choix et de pouvoir varier avec les plaisirs. Grâce aux plateformes, ainsi qu’au conseil de sites tels wemag, il est donc totalement envisageable de s’offrir un très grand nombre de divertissements en fonction du moment de la journée et de l’envie. Des séries audio pour les longs trajets en bus, mais plutôt une série télévisée, bien installé dans le train, un livre sur la plage et de la musique pour son jogging. L’auditeur-spectateur peut tout s’offrir, car tous les loisirs sont à sa portée. Alors, pourquoi choisir ?