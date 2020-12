Actu-Mag.fr vous souhaite un Joyeux Noël

Chères lectrices, chers lecteurs,

En cette période particulièrement compliquée, les fêtes de Noël se pourront pas être célébrées de la même manière que les années précédentes. Il est important de rappeler que pour passer un bon réveillon, il faut continuer à respecter les gestes barrières et ne pas se rassembler à plus de 6 personnes par foyers pour préserver votre santé mais aussi celles de vos proches.



Malgré cette année très difficile, vous avez été de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre les actualités sur notre site et nos réseaux sociaux, et nous vous en remercions du fond du cœur, en espérant vous voir encore plus nombreux l’année prochaine.

Toute la rédaction vous souhaite un Joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d’année.



Prenez soin de vous et de vos proches…



Par La Rédaction