Nouvel-An. Jean-Michel Jarre, David Guetta ou Justin Bieber : Suivez les différents concerts du 31 en streaming

Alors que ce 31 décembre s’annonce un peu spécial, de nombreuses façons de respecter le couvre-feu et les mesures barrières tout en faisant la fête sont possibles. Au programme des festivités, des concerts virtuels à suivre toute la nuit !

Pour finir 2020 sur une note festive, les artistes se mobilisent. En lieu et place du traditionnel feu d’artifice tiré depuis la Tour Eiffel, la mairie de Paris a opté pour un concert virtuel. A partir de 23h25, Jean-Michel Jarre, ou plutôt son avatar, sera en direct depuis le cœur de la cathédrale Notre-Dame-De-Paris, reconstruite en 3D pour l’occasion.

Les parisiens, et tous les autres spectateurs qui le souhaitent, pourront assister à un show 100% virtuel jusqu’à 00h15. Jean-Michel Jarre y jouera des morceaux spécialement orchestré de son opus « Electronica » mais aussi « Oxygène » ou « Equinoxe ».

« C’est une première dans l’histoire de notre capitale » Anne Hidalgo, maire de paris.

« C’est une première dans l’histoire de notre capitale : pour célébrer le passage à la nouvelle année, Jean-Michel Jarre, l’un des plus grands noms de la musique électronique, nous plongera au cœur de Notre-Dame de Paris grâce à un concert immersif hors du commun. Ce projet unique, produit par différentes entreprises françaises, sera l’occasion de faire rayonner mondialement Paris, toujours à la pointe en matière d’innovation artistique et culturelle » a déclaré la maire de Paris Anne Hidalgo.

Jean-Michel Jarre ne sera pas le seul en direct le 31 décembre. Le DJ français le plus célèbre, David Guetta, organisera un concert caritatif depuis Paris. Ce concert en live « United at home » sera filmé en 4k Ultra HD. C’est l’occasion de se déhancher sur les hits du DJ comme « I Gotta Feeling », « Shot me down » ou « Love Don’t Let Go ». L’artiste appelle au don depuis début avril et le lancement de sa campagne United at home. Ce concert est donc un bon moyen d’aider l’UNICEF et les Restos du Cœur tout en faisant la fête. Vous pourrez retrouver David Guetta sur toutes les plateformes numériques : Facebook, Twitch, Instagram, Youtube et d’autres encore !

Des stars américaines en live sur Internet

Tard dans la soirée, vers 4h15 du matin, Justin Bieber donnera lui aussi un concert virtuel. Pour le « T-Mobile Presents New Year’s Eve Live With Justin Bieber », il vous faudra prendre un ticket virtuel pour 26 euros. Vous pourrez alors accéder au show de la star canadienne. « Nous travaillons sur plein de surprises pour cette soirée spéciale », a annoncé Justin Bieber dans un communiqué. « Je suis impatient d’offrir à tout le monde une façon de dire adieu à 2020, en toute sécurité ». Les titres sont encore une surprise, mais nous pouvons nous attendre à la reprise de ses hits et de quelques unes de ces dernières chansons comme « Holy » ou « Monster ».

Plus impressionnant encore, le festival électro belge Tomorrowland a annoncé un événement mondial. Le concept est simple et efficace. Quand il sera 20h dans votre zone horaire, vous pourrez accéder à un concert de plus de 25 artistes différents. Pour l’occasion, quatre scènes virtuelles seront à votre disposition. A vous de choisir qui vous allez écouter entre Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Lost Frequencies, Maceo Plex, Major Lazer, Martin Garrix ou encoreSnoop Dogg… Cet énorme concert permettra aux fans d’électro de vivre un « réveillon magique » qui marquera « la fin d’une année hors du commun et lancer le compte à rebours avant 2021 », a fait savoir Tomorrowland sur son site internet. N’oubliez pas si vous voulez y accéder d’acheter un billet à environ 20 euros.

Par Emilie Autin