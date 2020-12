Trois soldats français décèdent au cours d’une opération au Mali

Posted by Jérémy R. on

Un brigadier-chef et deux chasseurs appartenant au premier régiment de Thierville-sur-Meuse sont décédés ce matin au cours d’une opération au Mali.

C’est via un communiqué de presse de l’Élysée que nous nous avons appris la mort de trois soldats français tués au cours d’une opération au Mali ce lundi 28 décembre.

Le brigadier-chef Tanerii MAURI, le chasseur de 1ère classe Quentin PAUCHET et le chasseur de 1ère classe Dorian ISSAKHANIAN, sont décédés alors qu’ils participaient à une opération Barkhane dans la région de Hombori, située dans le cercle de Douentza de la région de Mopti.

Le véhicule blindé des militaires a été atteint par un engin explosif improvisé. Une équipe médicalisée présente dans le convoi a tenté de prodiguer les soins sur les soldats qui n’ont malheureusement pas pu être réanimés.

Emmanuel Macron a salué avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires, morts pour la France dans l’accomplissement de leur mission, tout en s’associant à la douleur de leurs familles, de leurs proches et leurs frères d’armes. Le chef de l’État qui assure sa reconnaissance et la solidarité de la Nation.

[#CEMA]Mes pensées vont vers familles, proches et frères d’armes du Brigadier-chef Tanerii MAURI et des chasseurs de 1re classe Dorian ISSAKHANIAN et Quentin PAUCHET dont j’apprends avec tristesse la mort pour la 🇫🇷 dans le cadre de l’opération #Barkhane au Mali.Général Lecointre pic.twitter.com/O5dUHVNAom — Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) December 28, 2020

De son côté, Florence Parly, Ministre des Armées a réagi sur son compte Twitter : « Ils étaient en mission au Mali. Pour la France, pour le Sahel, contre le terrorisme. Le brigadier-chef Tanerii Mauri, les chasseurs de 1ère classe Dorian Issakhanian et Quentin Pauchet sont morts pour la France. Mes pensées vont à leurs familles, leurs proches et frères d’armes. »

Ils étaient en mission au Mali. Pour la France, pour le Sahel, contre le terrorisme. Le brigadier-chef Tanerii Mauri, les chasseurs de 1ère classe Dorian Issakhanian et Quentin Pauchet sont morts pour la France. Mes pensées vont à leurs familles, leurs proches et frères d’armes. pic.twitter.com/a7RKF1PkAl — Florence Parly (@florence_parly) December 28, 2020

Emmanuel Macron a exprimé son entière confiance aux militaires français déployés au Sahel, tout en saluant leur courage. Le Président qui a rappellé la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme.

